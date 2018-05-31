Миниатюрный томограф помог обнаружить «праматерь» всех ящериц

В найденной в 2003 году окаменелости палеонтологи обнаружили самую древнюю из известных на данный момент ящериц. По-новому взглянуть на давнюю находку ученым помогли современные методы компьютерной томографии и 3D-моделирования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

На сегодняшний день известно 10 000 видов животных из отряда чешуйчатых (Squamata), но в данных об эволюции этих существ и их общем предке есть значительные пробелы. 15 лет назад на севере Италии была найдена очень хорошо сохранившаяся окаменелость крошечной рептилии Megachirella wachtleri. Ученые предположили, что животное принадлежит к надотряду лепидозавров (Lepidosauria), в который также входят, например, змеи и ящерицы. Однако в этом случае четко установить эту связь было невозможно, и загадка найденной окаменелости оставалась нераскрытой. Международная группа ученых применила метод компьютерной томографии и 3D-моделирования, чтобы определить место Megachirella wachtleri в эволюционной истории пресмыкающихся.

Исследователи проанализировали образец на миниатюрном аналоге компьютерного томографа, какие применяются, например, для исследования внутренних органов человека. По данным томографа ученые построили объемную модель строения древнего животного. С помощью этой реконструкции ученые обнаружили неизвестные ранее морфологические признаки. Если соотнести эти черты со всеми известными существующими и вымершими видами животных отряда чешуйчатых, то оказывается, что Megachirella wachtleri — их общий предок.

Найденное животное обитало на Земле 240 миллионов лет назад. Находка «расширила» известную историю чешуйчатых на 75 миллионов лет. Основываясь на открытии, ученые планируют восполнить недостающую информацию об эволюции этих пресмыкающихся.

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