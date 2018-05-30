Главой Института космических исследований РАН стал Анатолий Петрукович

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Завотделом физики космической плазмы ИКИ Анатолий Петрукович избран новым главой Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Об этом в среду сообщается на сайте института.

"Считать избранным на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) кандидата — Петруковича Анатолия Алексеевича как получившего более половины голосов работников, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на должность главы ИКИ претендовали два кандидата. Вторым претендентом был занимавший должность заместитель главы ИКИ Александр Лутовинов

Анатолий Петрукович окончил МФТИ. Стаж работы в ИКИ — 27 лет. С 2010 года — занимал должность заведующего отделом физики космической плазмы института. В 2011 году был избран член-корреспондентом РАН.

Научные интересы Петруковича связаны с исследованиями динамики магнитосферы Земли, прогноза космической погоды. Всего им опубликовано более 150 работ в реферируемых журналах. Лауреат медали им. Я. Б. Зельдовича для молодых ученых РАН и COSPAR (2002 год).