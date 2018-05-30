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Главой Института космических исследований РАН стал Анатолий Петрукович
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Главой Института космических исследований РАН стал Анатолий Петрукович 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Завотделом физики космической плазмы ИКИ Анатолий Петрукович избран новым главой Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Об этом в среду сообщается на сайте института.
"Считать избранным на должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) кандидата — Петруковича Анатолия Алексеевича как получившего более половины голосов работников, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на должность главы ИКИ претендовали два кандидата. Вторым претендентом был занимавший должность заместитель главы ИКИ Александр Лутовинов.
Анатолий Петрукович окончил МФТИ. Стаж работы в ИКИ — 27 лет. С 2010 года — занимал должность заведующего отделом физики космической плазмы института. В 2011 году был избран член-корреспондентом РАН.
Научные интересы Петруковича связаны с исследованиями динамики магнитосферы Земли, прогноза космической погоды. Всего им опубликовано более 150 работ в реферируемых журналах. Лауреат медали им. Я. Б. Зельдовича для молодых ученых РАН и COSPAR (2002 год).
До этого с 2002 года ИКИ возглавлял академик Лев Зеленый.
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