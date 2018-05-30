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Пленка на поверхности океана может наполовину снизить обмен СО2 между атмосферой и океаном
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Пленка на поверхности океана может наполовину снизить обмен СО2 между атмосферой и океаном 

ТАСС 1 час назад
Невидимая пленка на поверхности воды может снижать газообмен между атмосферой и океаном до 50%. К такому выводу пришли исследователи из Университета Хериот-Уатт, Университета Ньюкасла и Эксетерского университета. Новые данные должны помочь в прогнозировании ситуации с климатом планеты в будущем и мониторинге углекислого газа. Работа была опубликована на страницах журнала Nature Geoscience. Об этом сообщает The Guardian.
Мировой океан поглощает около четверти антропогенных выбросов парниковых газов и является крупнейшим поглотителем СО2. Повышение турбулентности океана (хаотичных неупорядоченных пульсаций океанологических характеристик — скорости, давления и других — относительно их среднего значения из-за вихревых движений воды — прим. "+1") приводит к увеличению газообмена между атмосферой и океаном. Как отмечается в работе, ранее влияние на эти процессы биологических поверхностно-активных веществ воды не анализировалось.
Ученые разработали систему, позволяющую сравнивать влияние биологических поверхностно-активных веществ между различными морскими водами в реальном времени. Они обнаружили, что пленка на поверхности воды способна уменьшить углеродный обмен наполовину. В исследовании ученые анализировали образцы воды, которые были собраны в различных частях Атлантического океана в 2014 году.
"Так как растет глобальная температура, нагреваются в том числе биологические поверхностно-активные вещества. Именно поэтому исследование имеет высокую ценность", — отметил один из авторов работы, исследователь Университета Хериот-Уатта Райан Перейра. Он добавил, что нагревание поверхности океана ведет к увеличению толщины пленки, то есть газообмен может снизиться еще сильнее.
"Мы обнаружили, что в 13 частях Атлантического океана биологические поверхностно-активные вещества подавляют скорость газообмена, вызванного ветром", — подчеркнул Перейра.
Как говорится в исследовании, слой из поверхностно-активных веществ не всегда виден, в отличие от нефтяных пятен или морской пены, поэтому пленку трудно идентифицировать через спутниковый мониторинг океана.
Исследователь физической океанографии и лектор Университета Эксетера Ян Эштон, также участвовавший в исследовании, пояснил, что результаты работы вместе с доступными спутниковыми данными позволяют анализировать влияние поверхностно-активных веществ на газообмен в Атлантическом океане и мониторить СО2 на глобальном уровне.
По данным обсерватории на Мауна-Лоа (Гавайи), самые большие выбросы СО2 в атмосферу Земли были зафиксированы с 2015 по 2017 годы. В этот период концентрация углекислого газа достигла рекордной отметки в 400 частей на миллион. В феврале 2017 года станция мониторинга парниковых газов на Мауна-Лоа сообщила, что уровень парникового газа достиг 406,42 частей на миллион.
Материал предоставлен проектом "+1".
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