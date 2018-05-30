«Кристаллы времени» могут использовать в квантовых компьютерах

Исследователи Университета Аалто получили новые доказательства физического существования «кристаллов времени» и предполагают, что их можно будет использовать для обработки информации в квантовых вычислениях.

Сейчас открытие активно обсуждается научным миром, так как прежде было множество теоретических описаний, но недостаточно практических примеров. Кристаллы времени или квазикристаллы представляют собой объекты, имеющие «текучую» структуру, которая не повторяется в привычных всем материалах, таких как алмаз или лед. Уникальность состоит в том, что они постоянно подвергаются спонтанным внутренним изменениям, нарушая симметрию времени путем достижения самоподдерживающихся колебаний.

Старший научный сотрудник Владимир Ельцов, руководитель исследовательской группы, говорит, что система начинает самопроизвольно согласовано развиваться в течение продолжительного времени или даже бесконечно. Понимание природы таких изменений поможет применять квазикристаллы в реальных устройствах, таких как квантовые компьютеры.

Существует много гипотез о причинах этого явления, некоторые считают, что это вызвано нарушением в структуре времени или наличием других пространственных измерений, для которых такое строение является нормой. Однако известно, что изменения происходят циклично, похоже на то, как стрелка в часах изменяет свое положение со временем. Ученые предполагают, что изучение этих необычных объектов теоретически позволит создать границы между временем, идущим вперед и назад.

Напомним, что искусственный интеллект собрал объекты по атомам.