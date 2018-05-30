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В Китае доказали существование древней цивилизации
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В Китае доказали существование древней цивилизации 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Китайские ученые на пресс-конференции представили отчет о масштабном исследовании, доказавшем факт зарождения цивилизации 5800 лет назад. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (China Central Television).
Проект стартовал в 2001 году. Он охватил свыше 70 исследовательских учреждений. Специалисты изучили артефакты, найденные за последние 100 лет в городе Лянчжу (провинция Чжэцзян), храме Таоси (провинция Шаньси) и на берегах рек Хуанхэ и Янцзы.
Артефакты помогли понять, как в древнем обществе происходило разделение труда, какими были классовые различия и как распределялась власть. Полученные данные были сопоставлены. В результате ученые пришли к выводу, что цивилизация на территории современного Китая зародилась в некоторых районах Хуанхэ 5300-5800 лет назад.
Это примерно на два тысячелетия раньше, чем считалось до сих пор. Исследование показало, что около 3800 лет назад ранние цивилизации начали массовое переселение в центральные равнинные районы, где сформировали более развитое общество.
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