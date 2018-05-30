Ученые назвали новую причину глобального потепления

В результате исследования изотопов кислорода в окаменевших останках рыб и геологических отложений в северных районах Туниса ученые обнаружили, что резкое потепление сразу почти на пять градусов по Цельсию возникло непосредственно от удара о Землю гигантского метеорита.

Геологи университета штата Миссури в своем исследовании отметили, что диаметр астероида составлял от 7 до 14 километров, сообщает издание Science. При этом возникло гигантское облако пыли, которое приостановило повышение температуры, но с его рассеиванием через несколько десятков лет климат стал опять теплеть, теперь уже из-за повышения количества углекислого газа в атмосфере, и этот скачок потепления продержался еще не менее ста тысяч лет.

Ученые бьют тревогу. Глобальное потепление приведет не только к дальнейшему увеличению температуры поверхности Земли, но и к другим изменениям. В результате будет усиливаться выброс парниковых газов. Уровень Мирового океана поднимется на полметра за 100 лет, кроме того, изменится соленость воды. Воздух станет более влажным. Осадки начнут выпадать интенсивнее, их распределение изменится, к тому же повысится порог максимума температур. Ускорится таяние ледников.

Глобальное потепление повлияет и на погодные явления: ветры и циклоны усилятся и участятся. Природные катаклизмы — наводнения и ураганы — будут происходить регулярнее, а их масштабы увеличатся в разы. Но какими бы пессимистичными ни были сценарии развития глобального потепления, человечество еще в состоянии предпринять меры для того, чтобы наша Земля не стала похожа на безжизненную Венеру.