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Ученые описали, как муравьи превращаются в «зомби»
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Ученые описали, как муравьи превращаются в «зомби» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Биологи выявили уникальную способность грибка, убивающего насекомых.
Американские биологи рассказали о паразите Ophiосirdyceps, который вызывает смерть у муравьев необычным способом. Выяснилось, что при заражении насекомые буквально превращаются в зомби. Летом пораженные насекомые, послушно выполняя приказы «грибка-убийцы», цепляются за листья деревьев и замирают. При наступлении холодов они умирают точно в таком положении.
Интересно, что Ophiосirdyceps поражает далеко не всех. Распространяя свои споры, «умный» грибок как будто сканирует муравейники, выбирая лучших особей. Это настоящая беда для насекомых, признают ученые. Сейчас нет ни одной колонии, которую бы не посетил коварный грибок, отмечает агентство Nation News.
Муравьи — самые многочисленные насекомые на Земле: на каждого живущего человека приходится около миллиона особей. Регулярно публикуются новые данные о жизни этих удивительных созданий. Так, недавно стало известно, что муравьи способны лечить своих собратьев, не заражаясь от них.
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