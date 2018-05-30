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Канадские ученые предлагают китайцам отказаться от пельменей для борьбы с глобальным потеплением
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Канадские ученые предлагают китайцам отказаться от пельменей для борьбы с глобальным потеплением 

Вести.Ru 1 час назад
Исследователи из Канады совместно с гонконгскими предпринимателями предлагают гражданам КНР отказаться от мясных пельменей, чтобы меньше загрязнять окружающую среду. Ученые разработали заменитель мяса под названием omnipork, который предлагают добавлять в любимую еду китайцев, сообщает China Daily.
Ученые утверждают, что переход с мяса на заменитель, сделанный из грибов шиитаке, риса и горохового белка, поможет уменьшить парниковый эффект.
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, почти 15 процентов мировых парниковых выбросов возникают из-за производства мяса. Основной вред природе наносят изготовление кормов для животных и выбросы метана, который входит в состав кишечных газов скота.
Китай — один из главных потребителей мяса на планете, местные жители за год съедают в среднем около 74 миллионов тонн птицы, говядины и свинины. Это в два раза больше аналогичных показателей в США.
Ученые полтора года разрабатывали заменитель мяса, который может понравиться китайцам. Исследователи надеются, что его применение позволит жителям КНР, чьим любимым блюдом являются пельмени, сократить потребление животных продуктов хотя бы на один день в неделю.
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