Ученые выяснили, что делает паутину такой крепкой

Исследователи из Института физико-химических исследований RIKEN ( Япония ) изучили механизм, который делает паутину прочнее стали.

Об удивительных свойствах паутины известно давно, но узнать секрет ее прочности ученые не могли. Проблема в том, что нить получается из растворимых белков, которые очень быстро кристаллизуются в твердую форму. Японские специалисты преодолели эту трудность. Они сформировали растворимые протеины, используя генетически модифицированные бактерии пауков Nephila clavipes. Этот подход позволил изучить структуру растворимых белков.

Биологи искали повторяющиеся домены в структуре протеина и нашли два вида. Первый — случайные катушки, составляющие 65 процентов; второй — конформация polyproline type II helix (PPII helix), занимающая 24 процента. По мнению ученых, именно PPII helix подвергается внутримолекулярным взаимодействиям, из-за которых паутина моментально становится прочной. Это открытие поможет в создании крепких материалов, которые пригодятся в промышленности и медицине.

Предлагаемый механизм формирования паутины / Nature

Один из авторов исследования Нур Алия Октавиани (Nur Alia Oktaviani) объяснила процесс работы:

«Нам повезло: мы использовали мощные инструменты для анализа белка, перед тем как он перевоплотился в бета-лист. Среди этих инструментов были: спектроскопия ядерного магнитного резонанса, спектроскопия дальнего ультрафиолетового кругового дихроизма и спектроскопия вибрационного кругового дихроизма. Я очень рада, что нам удалось отыскать эту специальную конформацию».

В начале месяца ученые натренировали паука-скакунчика и рассмотрели прыжковый механизм, чтобы на его основе разработать собственный.