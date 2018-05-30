Ещё
Ученые выяснили, что делает паутину такой крепкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые выяснили, что делает паутину такой крепкой 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония) изучили механизм, который делает паутину прочнее стали.
Об удивительных свойствах паутины известно давно, но узнать секрет ее прочности ученые не могли. Проблема в том, что нить получается из растворимых белков, которые очень быстро кристаллизуются в твердую форму. Японские специалисты преодолели эту трудность. Они сформировали растворимые протеины, используя генетически модифицированные бактерии пауков Nephila clavipes. Этот подход позволил изучить структуру растворимых белков.
Биологи искали повторяющиеся домены в структуре протеина и нашли два вида. Первый — случайные катушки, составляющие 65 процентов; второй — конформация polyproline type II helix (PPII helix), занимающая 24 процента. По мнению ученых, именно PPII helix подвергается внутримолекулярным взаимодействиям, из-за которых паутина моментально становится прочной. Это открытие поможет в создании крепких материалов, которые пригодятся в промышленности и медицине.
Предлагаемый механизм формирования паутины / Nature
Один из авторов исследования Нур Алия Октавиани (Nur Alia Oktaviani) объяснила процесс работы:
«Нам повезло: мы использовали мощные инструменты для анализа белка, перед тем как он перевоплотился в бета-лист. Среди этих инструментов были: спектроскопия ядерного магнитного резонанса, спектроскопия дальнего ультрафиолетового кругового дихроизма и спектроскопия вибрационного кругового дихроизма. Я очень рада, что нам удалось отыскать эту специальную конформацию».
В начале месяца ученые натренировали паука-скакунчика и рассмотрели прыжковый механизм, чтобы на его основе разработать собственный.
Naked-Science.ru: последние новости
Обнаружена нейтронная звезда рекордной массы На Марс отправится миниатюрная химическая лаборатория Стартовал онлайн-проект по отслеживанию сверхновых, в котором каждый может принять участие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие76
Задержан помощник Лукашенко147
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»94
Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе46
Дикие доходы Михалкова поразили народ528
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова
Шоу-бизнес
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение