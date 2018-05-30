Ученые поймали «морского конька» в самом бурном звездообразовании Млечного пути

Астрономы в Чили получили сверхчеткие фотографии туманности Тарантула, самого крупного и бурного региона звездообразования в окрестностях Млечного Пути, и своеобразного «морского конька», спрятавшегося внутри нее. Об этом сообщили в Европейской южной обсерватории.

Воспользовавшись возможностями телескопа VLT Survey (VST), астрономы из Паранальской обсерватории в Чили захватили детальный образ Туманности Тарантула и ее соседней в виде других туманностей и звездных скоплений. Гигантское облако из газа и пыли диаметром примерно в 300 световых лет Тарантула является самой яркой и самой энергичной звездообразующей областью в локальной группе галактик.

Источник фото: телеканал «360»

Обзорный телескоп VST, построенный на горе Параналь в пустыне Атакама семь лет назад, получил первые ультрачеткие снимки этой туманности, на которых можно разглядеть все ее звезды и «звездные ясли», используя 256-мегапиксельную камеру OmegaCAM. Уникальность фотографий заключается в том, что их получили в «один присест», с одной и той же точки обзора. Это позволяет использовать их для изучения поведения и эволюции всей туманности в целом.

Так, на одной из полученных фотографий можно увидеть темную пылевую туманность длиной в 20 световых лет, похожую по форме на морского конька, а также останки знаменитой сверхновой SN1987A, первого светила, чей процесс гибели был детально изучен астрономами. По словам астрономов, обе структуры недолговечны и «морской конек», и газопылевой «саван» SN1987A полностью растворятся в открытом космосе в ближайшие несколько миллионов лет.