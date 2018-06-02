Опубликовано невероятное видео космичной туманности 

Туманность Тарантул является одним из самых ярких звездных скоплений во Вселенной.
Сотрудники Европейского космического агентства обнародовали видео, на котором запечатлена космическая туманность Тарантула, передает издание Daily Mail.
Явление было замечено в Чили и было снято благодаря использованию одного из самых мощных телескопов в мире VLT.
Туманность Тарантула является одним из самых ярких звездных скоплений в галактике. Она расположена в созвездии Золотой рыбы на расстоянии от Земли приблизительно в 170 тысяч световых лет, увидеть его можно только с Южного полушария.