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Опубликовано невероятное видео космичной туманности
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Опубликовано невероятное видео космичной туманности 

ТК «Звезда» 9 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Туманность Тарантул является одним из самых ярких звездных скоплений во Вселенной.
Сотрудники Европейского космического агентства обнародовали видео, на котором запечатлена космическая туманность Тарантула, передает издание Daily Mail.
Явление было замечено в Чили и было снято благодаря использованию одного из самых мощных телескопов в мире VLT.
Туманность Тарантула является одним из самых ярких звездных скоплений в галактике. Она расположена в созвездии Золотой рыбы на расстоянии от Земли приблизительно в 170 тысяч световых лет, увидеть его можно только с Южного полушария.
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