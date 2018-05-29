Европейское космическое агентство начало испытания ровера ExoMars-2020

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства во вторник.

По словам специалистов ЕКА, «оборудование будет проверено на устойчивость во время космической миссии и операции в пункте назначения». Как сообщили в агентстве, ровер был недавно доставлен из филиала компании Airbus Великобритании на испытательную площадку в Тулузе

"На этой неделе аппарат пройдет испытания на вибрацию, чтобы определить его приспособленность к турбулентности во время полета ракеты «Протон», — отметили в ЕКА. Испытания продлятся до начала августа, после чего аппарат будет доставлен в НПО Лавочкина в Москву

Старт совместного проекта РФ и ЕКА намечен на июль 2020 года. Предполагается, что космический корабль с посадочной платформой и автономным марсоходом Pasteur достигнет орбиты Марса в марте 2021 года. Спускаемый модуль с посадочной платформой построит российское НПО Лавочкина.

Одной из основных задач станет исследование грунта при помощи бура, установленного на марсоходе. Все данные будут передаваться на землю через спутник ExoMars Trace Gas Orbiter, запущенный еще в рамках миссии 2016 года.