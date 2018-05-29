Ученые придумали, как спасти северного белого носорога

Зарубежные исследователи предлагают их клонировать.

США и Ученые из Великобритании Чехии решили клонировать вымирающего северного белого носорога и тем самым спасти его от вымирания, пишет портал Genome Research.

За последние 30 лет ученые собрали достаточное количество ДНК-материала этого вида, чтобы попробовать их клонировать, сообщает издание. А шанс на успех дает то, что генетическое разнообразие этих животных много шире, чем у каких-либо других вымирающих видов, и ученым удалось проследить очень большое количество подвидов.