Предложен способ найти самую странную частицу

Ученые теоретически и при помощи численного моделирования обосновали существование частицы ди-омега-гиперона, которая состоит из шести s-кварков. Это рекордное значение для всех известных на данный момент частиц. Кроме того, ученые предложили наиболее подходящий эксперимент для того, чтобы найти эту частицу. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Ядра всех химических элементов состоят из протонов и нейтронов, которые относятся к классу барионов — частиц, которые состоят из трех кварков. Существуют также частицы из двух кварков (мезоны), в последние годы были открыты состоящие из четырех (тетракварки) и пяти (пентакварки). Теоретически могут существовать связанные состояния из двух барионов — дибарионы, — состоящие из шести кварков, однако их пока никогда не наблюдали в эксперименте, за исключением дейтрона — изотопа водорода, состоящего из протона и нейтрона.

В новой работе физики теоретически и при помощи вычислительного метода квантовой хромодинамики (КХД) на решетке предсказали существование дибариона, состоящего только из странных кварков. Они назвали его ди-омега-гипероном, так как омега-гиперон состоит из трех странных кварков. В свою очередь гипероны — это подкласс барионов с хотя бы одним s-кварком в составе. Достижение стало результатом прогресса в трех областях: методах вычислений в рамках КХД, алгоритмах моделирования и развитии суперкомпьютеров.

Физикам также поняли, в каком эксперименте такую частицу лучше всего искать. «Мы считаем, что такие особые частицы могут появляться в экспериментах по столкновению тяжелых ядер, запланированных в Японии и Европе, и ждем результатов, которые позволят обнаружить первый известный дибарион за исключением дейтрона, — прокомментировал результаты один из соавторов Тэцуо Хатсуда из японского института RIKEN. — Эта работа дала нам важные указания на взаимодействия странных барионов, а также на свойства материи в экстремальных условиях, таких как недра нейтронных звезд, где может существовать гиперонная материя, состоящая из протонов, нейтронов и гиперонов или даже кварковая, которую образуют u-, d— и s-кварки».

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