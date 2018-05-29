Учёные разделили воду на две разных жидкости

Швейцарские учёные смогли разделить воду на две разных жидкости, состоящих из двух разных типов молекул воды. Оказалось, что воду можно разделить на пара— и орто-воду.

Специалисты также установили, что реакции с папа-водой идут на 25 процентов быстрее, чем с орто-водой.

Впервые учёным удалось разделить пара— и орто-воду на два не соприкасающихся друг с другом лагеря. Для этого пришлось охладить воду почти до нулевой температуры. Жидкость превратилась в своеобразный «пар» — разреженную смесь молекул воды и атомов аргона, не застывавшую при сверхнизких температурах.

Затем специалисты пропустили субстанцию через генератор электростатических полей. В результате получилось так, что одна жидкость содержала в себе только пара-воду, а вторая — только орто-воду.