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Ученые заподозрили США в сокрытии данных о тысячах жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико
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Ученые заподозрили США в сокрытии данных о тысячах жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Не менее трети смертей было вызвано тем, что медицинские службы страны не смогли вовремя предоставить помощь пострадавшим от урагана, считают исследователи из Гарвардского университета.
Обрушившийся на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года ураган «Мария» унес жизни более 4600 человек, в то время как власти США заявили о 64. Ученые гарвардского университета провели исследование и опубликовали результаты.
Эксперты опросили случайно выбранные 3299 семей, переживших стихию. Их попросили рассказать об известных им жертвах урагана «Мария». После чего исследователи сравнили свои данные с официальными.
Оказалось, что с 20 сентября и до конца 2017 года смертность составила 14 человек на 1000. При этом в 2016 году аналогичный показатель был на 62% ниже. Ученые отметили, что их данные могут быть не точными, но утверждают, что погибших от урагана в несколько десятков раз больше, чем было объявлено.
Так, исследователи раскритиковали федеральные и местные власти за то, что население Пуэрто-Рико не было обеспечено необходимой медицинской помощью. Кроме того, своевременно не было налажено электроснабжение. Около трети смертей, по данным экспертов, пришлось на отсутствие медпомощи.
«Мария» получила статус «исключительно опасного» природного явления», постоянная скорость ветра внутри урагана превышала 215 км/ч. Ущерб инфраструктуре территории оценивался в 90 млрд долларов.
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