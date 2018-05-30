Обнаружена одна из самых массивных нейтронных звезд

Нейтронные звезды — это небесные тела, которые могут являться результатом эволюции звезд. Они состоят по большей части лишь из нейтронной сердцевины и, несмотря на небольшой размер (в среднем достигают около 20 километров в диаметре), имеют массу, превосходящую массу Солнца (таким образом, нейтронные звезды обладают чрезвычайно высокой плотностью). Обычно массы нейтронных звезд (считается, что нейтронными звездами являются пульсары) составляют 1,3-1,5 масс Солнца.

В этот раз испанские астрономы, используя передовой метод, смогли узнать массу одной из тяжелейших нейтронных звезд. Нейтронная звезда PSR J2215+5135, открытая в 2011 году, имеет массу, превышающую массу Солнца примерно в 2,3 раза, и является, таким образом, одной из самых массивных нейтронных из более 2 000 таких небесных тел, известных на данный момент.

PSR J2215+5135 является частью бинарной системы, в которой две гравитационно связанных звезды вращаются вокруг общего центра масс: «обычная» звезда (как, например, Солнце) и нейтронная звезда. При этом первая, как правило, подвержена серьезному излучению со стороны последней.

Чем более массивной является нейтронная звезда, тем быстрее на своей орбите движется «обычная». Исследователи применили новый метод, использующий спектральные линии водорода и магния для измерения скорости движения звезды-компаньона. Специалисты смогли установить температуру на разных полушариях «обычной» звезды — обращенном к нейтронной звезде и обратном: температура на первом составила 7 807 градусов Цельсия, на другом — 5 487 °С. Ученые учли также, что объекты вращаются вокруг центра масс в данной системе со скоростью 412 километров в секунду, и проанализировали ряд других переменных, чтобы в итоге определить массу нейтронной звезды. Так, ее масса составляет примерно 2,27 массы Солнца, а масса ее компаньона — около 0,33 солнечной массы.