Ещё
Почему люди в космосе снова проходят через «пубертатный период»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему люди в космосе снова проходят через «пубертатный период» 

Naked-Science.ru 33 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
В свое время были опасения, что Юрий Гагарин может сойти с ума, увидев Землю со стороны. К счастью, это не подтвердилось. Не оправдались и другие похожие страхи о системном изменении психики человека после пребывания на орбите.
При этом определенные модификации в головном мозге, оказывающие, в частности, влияние на зрение, и правда случаются.
Вообще, в космосе с человеком могут происходить вещи, которые на Земле посчитали бы … странными. Так, в космическом путешествии рост может увеличиться примерно на 2-3%, что в ряде случаев составляет до пяти сантиметров.
Человек становится выше, поскольку увеличивается длина его позвоночника. Сейчас на МКС есть новейшее медицинское оборудование, которое более детально фиксирует такие изменения, происходящие на орбите.
Naked-Science.ru: последние новости
Физики получили четвертый чистый ферромагнетик На Марс отправится миниатюрная химическая лаборатория Новая российская ракета-носитель получила название
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали проблемы из-за моста в Крым228
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу95
Путина спросили про дорогой бензин409
Скончался Юрий Рашкин1
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем38
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:18
Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину
Происшествия
01:56
«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ
Происшествия
00:36
Уличный музыкант побил прохожего в Москве
Происшествия
02:42
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу
В мире Украина
00:38
Стрельбу в Льеже расследуют как теракт
Происшествия Криминал
00:18
Парашютист протаранил витрину магазина
Происшествия
02:57
Лавров: дело Скрипалей рассыпается на глазах
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение