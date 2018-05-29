Почему люди в космосе снова проходят через «пубертатный период»

В свое время были опасения, что Юрий Гагарин может сойти с ума, увидев Землю со стороны. К счастью, это не подтвердилось. Не оправдались и другие похожие страхи о системном изменении психики человека после пребывания на орбите.

При этом определенные модификации в головном мозге, оказывающие, в частности, влияние на зрение, и правда случаются.

Вообще, в космосе с человеком могут происходить вещи, которые на Земле посчитали бы … странными. Так, в космическом путешествии рост может увеличиться примерно на 2-3%, что в ряде случаев составляет до пяти сантиметров.

Человек становится выше, поскольку увеличивается длина его позвоночника. Сейчас на МКС есть новейшее медицинское оборудование, которое более детально фиксирует такие изменения, происходящие на орбите.