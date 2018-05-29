«ВНИИЭМ» разрабатывает спутник для изучения Солнца

"Предприятие разрабатывает космический аппарат «Зонд-М», его запуск планируется после 2025 года", — сказали в пресс-службе.

Спутник войдет в состав космического комплекса «Ионозонд», который «ВНИИЭМ» создает для мониторинга геофизической обстановки для решения широкого спектра задач. В состав комплекса также войдут четыре спутника «Ионосфера».

Новый комплекс будет решать множество научных задач, в частности, будет вести наблюдение Солнца в части измерения потоков солнечных космических лучей и жестких электромагнитных излучений, измерения солнечного рентгеновского и ультрафиолетового излучений.

Кроме того, «Ионозонд» будет осуществлять следующие задачи: исследовать магнитосферу в части контроля состояния радиационной обстановки, регистрации магнитосферных явлений, наблюдать волновую активность электромагнитных волн в ионосфере и верхней атмосфере, измерять спектральные характеристики потоков протонов и электронов солнечного космического излучения, а также потоков галактического космического излучения.