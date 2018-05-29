«ВНИИЭМ» разрабатывает спутник для изучения Солнца 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская корпорация «ВНИИЭМ» (предприятие — изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли, в частности, аппаратов «Канопус» и «Метеор») разрабатывает космический аппарат «Зонд-М» для изучения Солнца, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе «ВНИИЭМ».
"Предприятие разрабатывает космический аппарат «Зонд-М», его запуск планируется после 2025 года", — сказали в пресс-службе.
Спутник войдет в состав космического комплекса «Ионозонд», который «ВНИИЭМ» создает для мониторинга геофизической обстановки для решения широкого спектра задач. В состав комплекса также войдут четыре спутника «Ионосфера».
Новый комплекс будет решать множество научных задач, в частности, будет вести наблюдение Солнца в части измерения потоков солнечных космических лучей и жестких электромагнитных излучений, измерения солнечного рентгеновского и ультрафиолетового излучений.
Кроме того, «Ионозонд» будет осуществлять следующие задачи: исследовать магнитосферу в части контроля состояния радиационной обстановки, регистрации магнитосферных явлений, наблюдать волновую активность электромагнитных волн в ионосфере и верхней атмосфере, измерять спектральные характеристики потоков протонов и электронов солнечного космического излучения, а также потоков галактического космического излучения.
Ранее главный конструктор космических систем и комплексов «ВНИИЭМ» Александр Чуркин сообщал, что два аппарата «Ионосфера» комплекса «Ионозонд» полетят в 2023 году, еще два — в 2024 году, спутник «Зонд» — «чуть позже». По его словам, вес каждого аппарата будет примерно 300-400 кг.