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Квантовую гравитацию проверят при помощи МКС
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Квантовую гравитацию проверят при помощи МКС 

Индикатор 44 минуты назад
Фото: Индикатор
Физики предложили использовать Международную космическую станцию для того, чтобы проверить, как гравитация и квантовая механика связаны на фундаментальном уровне. По замыслу ученых, их эксперимент — Space QUEST — впервые сможет ответить на вопрос, способна ли гравитация разрушать квантовые состояния материи. Для этого необходимо посылать запутанные пары фотонов с Земли к специальному оборудованию на борту спутника. Описание миссии опубликовано в New Journal of Physics.
В квантовой механике могут существовать особые состояния материи, когда свойства одной частицы оказываются связанными со свойствами других, даже несмотря на то, что они разделены в пространстве или времени. Такие частицы называются запутанными. Это состояние разрушается в момент измерения каких-либо характеристик подобных частиц или после значимых взаимодействий с другими телами. Кроме того, физики-теоретики думают над квантовой теорией гравитации, так как на данный момент в этой области лучше всего разработана только классическая общая теория относительности.
Новый эксперимент должен проверить идею физика Тимоти Ральфа, который предположил, что квантовые состояния должны вести себя в присутствии гравитации не так, как классические. «Мы по отдельности протестировали квантовую механику и общую теорию относительности с невероятной точностью, но они настолько сильно разнятся между собой, что их трудно объединить в одну теорию квантовой гравитации, — говорит один из авторов новой работы Сиддхартх Джоши из Бристольского университета в Великобритании. — Эта теория — один из немногих вариантов, который уже можно проверить при помощи современных технологий».
Наземная станция будет посылать к детектору на МКС фотоны: сперва независимые, а после небольшой задержки запутанную пару. Между приходом квантово-связанных частиц должен быть случайный промежуток времени. По гипотезе Ральфа, этот эффект скажется на времени регистрации нескольких процентов фотонов, что должно быть доступно установке. Европейское космическое агентство уже одобрило предложение и назначило проработку проекта с изготовлением прототипа. Авторы надеются, что тестовая установка будет готова к концу года.
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