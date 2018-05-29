Российские и немецкие ученые обсудили в ИКИ РАН результаты исследований в рамках совместного гранта

В ИКИ РАН прошел семинар, посвященный изучению ионосферы Марса. На нем выступили сотрудники Рейнского института окружающей среды университета Кельна доктор Мартин Патцольд Martin Paetzold) и доктор Керстин Пeтер (Kerstin Peter). Об этом сообщается на сайте института. Немецкие специалисты приехали в ИКИ РАН, чтобы обсудить результаты исследований с коллективом отдела физики космической плазмы ИКИ РАН в рамках совместного российско-немецкого гранта по исследованию эрозии атмосферы Марса потоком солнечного ветра (грант Российского научного фонда 16-42-01103). С российской стороны работы по гранту ведутся под руководством академика Льва Зеленого , научного руководителя ИКИ РАН, руководитель с немецкой стороны — доктор Мартин Патцольд. Ученые двух стран обсудили программу совместных работ по анализу влияния солнечного ветра и солнечных экстремальных событий на ионосферу Марса.