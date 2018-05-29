Ещё
В ИКИ РАН прошел семинар, посвященный изучению ионосферы Марса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ИКИ РАН прошел семинар, посвященный изучению ионосферы Марса 

Коньково 42 минуты назад
Фото: Коньково
Сотрудники Рейнского института окружающей среды университета Кельна доктор Мартин Патцольд Martin Paetzold) и доктор Керстин Пeтер (Kerstin Peter) встретились с коллективом отдела физики космической плазмы ИКИ РАН в рамках совместного российско-немецкого гранта по исследованию эрозии атмосферы Марса потоком солнечного ветра, чтобы обсудить результаты работы.
Отметим, с российской стороны работы по гранту ведутся под руководством академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, руководитель с немецкой стороны — доктор Мартин Патцольд.
Немецкие гости рассказали об исследовании профилей марсианской ионосферы методом радиопросвечивания, которые ведутся с 2004 года с борта европейского спутника Марса Mars Express.
Ученые обсудили программу совместных работ по анализу влияния солнечного ветра и солнечных экстремальных событий на ионосферу Марса.
Коньково: последние новости
На завтра в столице объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра Начало лета в Москве будет прохладным Вечером 7 августа москвичи смогут наблюдать, как луна меняет цвет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина спросили про дорогой бензин209
Украина заявила о потере новой территории249
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом185
Польша вручила России ноту30
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео40
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение