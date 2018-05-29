В ИКИ РАН прошел семинар, посвященный изучению ионосферы Марса

Сотрудники Рейнского института окружающей среды университета Кельна доктор Мартин Патцольд Martin Paetzold) и доктор Керстин Пeтер (Kerstin Peter) встретились с коллективом отдела физики космической плазмы ИКИ РАН в рамках совместного российско-немецкого гранта по исследованию эрозии атмосферы Марса потоком солнечного ветра, чтобы обсудить результаты работы.

Отметим, с российской стороны работы по гранту ведутся под руководством академика Льва Зеленого , научного руководителя ИКИ РАН, руководитель с немецкой стороны — доктор Мартин Патцольд.

Немецкие гости рассказали об исследовании профилей марсианской ионосферы методом радиопросвечивания, которые ведутся с 2004 года с борта европейского спутника Марса Mars Express.

Ученые обсудили программу совместных работ по анализу влияния солнечного ветра и солнечных экстремальных событий на ионосферу Марса.