В ИКИ РАН прошел семинар, посвященный изучению ионосферы Марса 

Сотрудники Рейнского института окружающей среды университета Кельна доктор Мартин Патцольд Martin Paetzold) и доктор Керстин Пeтер (Kerstin Peter) встретились с коллективом отдела физики космической плазмы ИКИ РАН в рамках совместного российско-немецкого гранта по исследованию эрозии атмосферы Марса потоком солнечного ветра, чтобы обсудить результаты работы.
Отметим, с российской стороны работы по гранту ведутся под руководством академика Льва Зеленого, научного руководителя ИКИ РАН, руководитель с немецкой стороны — доктор Мартин Патцольд.
Немецкие гости рассказали об исследовании профилей марсианской ионосферы методом радиопросвечивания, которые ведутся с 2004 года с борта европейского спутника Марса Mars Express.
Ученые обсудили программу совместных работ по анализу влияния солнечного ветра и солнечных экстремальных событий на ионосферу Марса.