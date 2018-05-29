Генетики решили воскресить вымерших белых носорогов

В 21 веке клонированием уже никого не удивишь. Мы знаем много клонированных животных: овечку Долли, собаку Снупи, и недавно ученые клонировали яванских макак Чжун Чжун и Хуа Хуа.

Сейчас многие интересуются, а почему нельзя клонировать вымерших животных, или тех, кто находится на грани вымирания. Ученые говорят, что это задача не из легких, так как воскресить умерший вид по одной-двум сохранившимся ДНК крайне сложно.

Но генетики не отказываются от этой идеи, и недавно предложили клонировать северных белых носорогов, которые находятся под угрозой вымирания. Ученые проанализировали ядерную ДНК нескольких животных, полученную около 30 лет назад из замороженных клеток носорогов, и заявили, что она может подойти для клонирования.

Напомним, что белый носорог — это четвёртое по величине сухопутное животное на планете, а также крупнейший представитель семейства носорогов. Примерно в 2007 году эти животные практически исчезли из дикой природы, и вид был признан практически вымершим.

Несколько видов этих носорогов обитали в зоопарках Чехии США , но у некоторых были проблемы со здоровьем. Уже в 2014 году на планете остался только 1 самец, который умер 19 марта этого года.

Сейчас в живых остались только две самки, что говорит о невозможности естественного выживания этого вида носорогов. Тогда ученые предположили, что можно попытаться клонировать этих животных.

В зоопарке Сан-Диего, где до недавнего времени жили животные, за 30 лет ученые собрали ткани восьми неродственных особей. Мыполучили из них 12 клеточных линий фибробластов, которые сейчас хранятся в криобанке зоопарка и которые можно было бы использовать для клонирования северных белых носорогов, — рассказали авторы исследования.

Недавно группа международных ученых под руководством Тейта Тансталла из зоопарка Сан-Диего провели полногеномное секвенирование фибробластов, что помогло определить структуру популяции и оценить ее генетическое разнообразие.

Генетики отсеквенировали ДНК из девяти клеточных линий, а для сравнения провели полногеномное секвенирование ДНК четырех южных белых носорогов.

Исследования показали, что мутация или гибридизация северных белых носорогов была намного выше, чем у южных. Также ученые обнаружили, что у обоих видов генетическое разнообразие было выше, чем у многих других видов вымирающих животных.

В ходе работы генетики выяснили, что численность белых носорогов сильно уменьшилась примерно 800 тысяч лет назад и начала восстанавливаться около 100 тысяч лет назад. Около 80 тысяч лет назад произошло деление на подвиды.

Самая большая по численности популяция северных носорогов была очень очень давно — около 40 тысяч лет назад, популяция южных носорогов — примерно 50 тысяч лет назад. После чего численность животных стала сокращаться.

Когда именно ученые планируют приступить к клонированию еще неизвестно.