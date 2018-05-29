Чемпионат мира по хоккею в цифрах

Чемпионат мира по хоккею: ожидания и реальность в цифрах

Ко всем интересным инфоповодам Аналитическая служба Рамблера готовит опросы общественного мнения, чтобы лучше узнать отношение аудитории интернета к тем или иным событиям. Вместе с началом Чемпионат мира по хоккею, прошедшем в Дании с 4 по 20 мая, мы запустили подробный опрос, где узнали об ожиданиях россиян относительно нашей сборной.

Что ждали

Опросы, проведенные на Рамблере, показали, что 63% пользователей всерьез следили за ходом Чемпионата, 31% интересовались от случая к случаю и только 6% аудитории честно заявили, что хоккей не смотрят вообще.

Рамблер

21% пользователей ждали от сборной только победы;

42% считали, что Россия обязательно должна попасть в финал;

19% аудитории ожидали, что сборной удастся пробиться в полуфинал;

7% реалистично прогнозировали четвертьфинал как наш предел;

11% скептиков высказались, что наша сборная не выйдет из группы. Надежды на этот чемпионат были весьма оптимистичные

В финале, несмотря на прогнозы большинства болельщиков, нашей команде сыграть не пришлось. Правы были те самые 7%, предсказавшие россиянам вылет на стадии четвертьфинала.

Более 20-25 шайб — ответили 48% пользователей;

Менее 15 голов — решили 12%;

«Больше всех» — оптимистично предположили 5%;

35% здравомыслящих болельщиков ответили, что «не важно, сколько шайб забьют, главное, чтобы победили». После первых побед российской сборной болельщики принялись воодушевленно прогнозировать количество забитых шайб. На вопрос «Сколько шайб забьет на Чемпионате наша сборная» пользователи Рамблера ответили так

В итоге прогноз 48% пользователей оправдался, на счету нашей сборной оказались 36 заброшенных шайб, которые, впрочем, не смогли принести нам победу.

Как болели

Выяснилось, что 57% пользователей Рамблера знают поименно большую часть состава российской сборной по хоккею с шайбой. 33% — одного-двух игроков команды, а вот тех, кто знает всех участников сборной и тех, кто не знает никого оказалось по 5%.

67% высказалось, что Павел Дацюк;

5% назвали лучшим Коннора Макдэвида;

3% проголосовали за Патрика Кейна;

по 1% взяли Джордан Эберле и Микаэль Гранлунд;

23% сказали, что в нашем списке нет лучших игроков. В вопросе «Кто для вас лучший игрок на этом Чемпионате мира по хоккею»

В России любовь к хоккею не заканчивается на успехах национальной сборной: 62% россиян планировали смотреть финал Чемпионата вне зависимости от того, кто будет в нем играть. Для 38% было достаточно узнать результат в новостях.

Хоккей в нашем сердце

У пользователей Рамблера хорошая «спортивная память»: 90% опрошенных точно помнят, что российская сборная по хоккею с шайбой получили золото на Олимпиаде в Пхенчхане этой зимой. Нашлись и те 3%, которые предположили, что наши хоккеисты завоевали там бронзу, а 7% и вовсе вынесли олимпийские успехи сборной за пределы пьедестала почета.

Конечно, хоккейная победа на Олимпиаде окрылила российских болельщиков. Но уже тогда прогнозы на грядущий Чемпионат мира были не самые радужные.

· 29% скептиков были уверены, что появление на Олимпиаде игроков НХЛ свело бы на нет наши шансы на победу.

· 26% списали победу россиян на удачное стечение обстоятельств. Итоги Чемпионата мира подтвердили этот постолимпийский прогноз.

Рамблер

45% опрошенных назвали хоккей своим самым любимым видом спорта;

34% отдали хоккею второе место;

15% поставили хоккей на третье;

6% участников опроса признались, что хоккей им малоинтересен. Несмотря на разочарование Чемпионатом мира по хоккею, страна продолжает любить хоккей

При этом не все готовы ограничиться просмотром хоккея с трибун или через телевизор: 54% россиян готовы растить будущих спортсменов, отдав своих детей в хоккейные секции.