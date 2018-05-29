Ещё
Ученые назвали место обитания инопланетян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Россияне бросились скупать дорожающие товары

Ученые назвали место обитания инопланетян 

Свободная пресса 1 час назад
Эксперты рассказали, где живут инопланетяне. В течение долгого времени специалисты проводили поиски доказательств существования инопланетной жизни. Но их исследования до недавнего времени не приносили никаких результатов. Все изменилось после недавнего открытия, когда ученые обнаружили предположительное место обитания гуманоидов.
В космосе астрономами найдены сотни тысяч галактик, однако признаки жизни ни на одной из них до сих пор не зафиксированы. Ученые решили использовать другой метод для определения места обитания инопланетян. Специалисты начали их поиски в тех местах, которые в свое время подверглись разрушениям, к примеру, ядерным апокалипсисом. Такой подход позволит астрономам быстро определить наличие жизни на некогда разрушенной планете. Главным методом станет фиксация энергетических выбросов, сообщает Vladtime.ru.
Эксперты уже рассчитали сценарий возможных апокалипсисов, вспышки которых можно будет зафиксировать с Земли. Компьютерная модель позволит установить наступившие при этом изменения состава атмосферы. Именно по химическому составу и будет выявлено наличие искусственной природы на остатках планет после взрыва.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что гуманоиды в ближайшее время осуществят планы по захвату Земли. Такое громкое заявление специалисты сделали из-за возросшей активности инопланетян.
Новости по теме: Ученые: осьминоги — это попавшие на Землю инопланетяне
Свободная пресса: последние новости
Китайская спутниковая система составит конкуренцию GPS и ГЛОНАСС Ученые нашли в янтаре невезучего клеща Китайские учёные разработали высокопроизводительную электронно-оптическую фотокамеру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиянам угрожает чикунгунья18
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»115
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1183
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»15
Видео
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
00:29
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»
Армия
03:44
Будущих моделей агентство связывало кредитами
Общество
08:38
Жертва ради «Русала»: «У нас к чему только ни привыкли»
Компании
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
00:35
Врачи объяснили выздоровление Скрипалей
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение