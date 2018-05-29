Ученые назвали место обитания инопланетян

Эксперты рассказали, где живут инопланетяне. В течение долгого времени специалисты проводили поиски доказательств существования инопланетной жизни. Но их исследования до недавнего времени не приносили никаких результатов. Все изменилось после недавнего открытия, когда ученые обнаружили предположительное место обитания гуманоидов.

В космосе астрономами найдены сотни тысяч галактик, однако признаки жизни ни на одной из них до сих пор не зафиксированы. Ученые решили использовать другой метод для определения места обитания инопланетян. Специалисты начали их поиски в тех местах, которые в свое время подверглись разрушениям, к примеру, ядерным апокалипсисом. Такой подход позволит астрономам быстро определить наличие жизни на некогда разрушенной планете. Главным методом станет фиксация энергетических выбросов, сообщает Vladtime.ru.

Эксперты уже рассчитали сценарий возможных апокалипсисов, вспышки которых можно будет зафиксировать с Земли. Компьютерная модель позволит установить наступившие при этом изменения состава атмосферы. Именно по химическому составу и будет выявлено наличие искусственной природы на остатках планет после взрыва.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что гуманоиды в ближайшее время осуществят планы по захвату Земли. Такое громкое заявление специалисты сделали из-за возросшей активности инопланетян.

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