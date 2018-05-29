NASA планирует к концу года приступить к закупке мест на частных лунных спускаемых модулях

ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Александр Пахомов /. Американское космическое ведомство ( NASA ) намерено приступить к концу года к закупке мест для своих грузов на частных спускаемых аппаратах, которые, как ожидается, отправятся на Луну в ближайшие пару лет. Об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на заместителя помощника директора NASA Джеймса Ройтера.

"Мы считаем необходимым как можно быстрее получить возможность доставлять на поверхность Луны с помощью посадочных модулей свои грузы, — приводит интернет-издание высказывания Ройтера на прошедшей в Пасадине (штат Калифорния) в конце минувшей недели выставке космической техники, на которой ряд американских фирм представил, в частности, свои проекты спускаемых аппаратов. — И мы считаем, что такую возможность нам могут предоставить частные компании".

С помощью их модулей, по словам Ройтера, NASA на первом этапе — до конца 2021 года — хотело бы доставлять на Луну по 10 кг своих грузов. «Мы намереваемся заключить такие контракты к концу текущего календарного года», — заметил он. «Мы понимаем, что для того, чтобы подобные коммерческие услуги стали реальностью, NASA должно быть в числе ведущих заказчиков», — добавил представитель ведомства.

Как указал Ройтер, NASA для доставки грузов на Луну пока устроят как небольшие спускаемые модули, так и аппараты средних размеров — массой от 500 кг до 1 т. Предполагается, что в дальнейшем компании смогут предложить аппараты, способные доставлять на спутник Земли и астронавтов, в таком случае их масса уже возрастет до 6 т. Ройтер также не исключил, что ведомство будет вести разработки своего посадочного модуля.

Возвращение на Луну

В обнародованном в феврале проекте бюджета NASA на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, говорится, что ведомство планирует вместе с частными фирмами отправить на Луну несколько посадочных модулей. По замыслу администрации президента Дональда Трампа , это позволит, в частности, «открыть путь для возвращения астронавтов» на Луну и «заложить фундамент проведения дальнейших исследовательских [космических] путешествий».

Созданием автоматических спускаемых аппаратов для отправки на спутник Земли в последние годы занимается несколько компаний. В том числе Astrobotic, которая базируется в Питтсбурге (штат Пенсильвания), и Moon Express со штаб-квартирой на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Вице-президент Astrobotic Дэн Хендриксон заявил журналистам на той же выставке в Пасадине, что его фирма «надеется получить контракт NASA». Свой модуль компания предполагает отправить с первой миссией на Луну в 2020 году. По словам Хендриксона, у них уже есть 12 заказчиков на доставку туда различных грузов, в том числе Мексиканское космическое агентство

Moon Express собиралась осуществить мягкую посадку своего аппарата на спутнике Земли в конце 2018 года, но в феврале объявила об отсрочке старта. Как сообщил в интервью газете Orlando Business Journal основатель и президент компании Боб Ричардс, «с учетом меняющихся условий на рынке [космических услуг] и новых бюджетных запросов NASA, касающихся лунных инициатив, наш модуль совершит первый полет, вероятнее всего, в 2019 году, в 50-ю годовщину экспедиции корабля Apollo 11. Он имел в виду первую высадку астронавтов на Луне 20 июля 1969 года.