Ещё
Китайские астрономы освоили «первичные данные» для прогнозирования солнечных вспышек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские астрономы освоили «первичные данные» для прогнозирования солнечных вспышек 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Куньмин, 29 мая /Синьхуа/ — Китайские астрономы объявили об обнаружении разделения и слияния фотосферных ярких точек /ФЯТ/ на поверхности Солнца. Это необычный феномен, по их мнению, служит «первичными данными» для прогнозирования солнечных вспышек и изучения механизма нагрева солнечной короны.
Атмосферу Солнца принято разделять на фотосферу, хромосферу и корону. Как известно современной науке, энергия, выделяющаяся в момент солнечных вспышек, поступает из фотосферы в корону через бесчисленные каналы.
Таким образом, исследование этих каналов поможет углубить знания о солнечных вспышках и нагреве короны, поделился Линь Цзюнь, старший научный сотрудник Юньнаньской обсерватории при Академии наук Китая.
По его словам, новое открытие сделано на основе изучения свойств ФЯТ вблизи активной области, которые были зафиксированы на снимках телескопа.
Ученые обнаружили, что 35 проц. эволюционирующих ФЯТ проходили разделение и слияние, а остальные 65 проц. ФЯТ считаются «изолированными».
Кроме того, китайские астрофизики разработали новый алгоритм, позволяющий автоматически распознавать ФЯТ и отслеживать их.
Изучение ФЯТ дает возможность познать физические характеристики каналов передачи энергии, которые непосредственно связаны с солнечными вспышками и нагревом короны, отметил Линь Цзюнь.
Результаты работы китайских исследователей было опубликованы в авторитетном научном журнале The Astrophysical Journal. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
ЮНЕСКО будет поддерживать участие грузинских ученых и студентов в различных программах В Китае изобрели новый материал, способный очищать воду под воздействием света Китай приветствует совместное использование всеми членами ООН своей будущей космической станции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев «потерял управление» в граничащих с Крымом районах85
ЕС призвали пересмотреть отношение к России45
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года1089
Кипр закрывает счета граждан РФ55
«Газпром» против Стокгольма: судью поймали за язык153
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение