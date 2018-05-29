Китайские астрономы освоили «первичные данные» для прогнозирования солнечных вспышек

Куньмин, 29 мая / Синьхуа / — Китайские астрономы объявили об обнаружении разделения и слияния фотосферных ярких точек /ФЯТ/ на поверхности Солнца. Это необычный феномен, по их мнению, служит «первичными данными» для прогнозирования солнечных вспышек и изучения механизма нагрева солнечной короны.

Атмосферу Солнца принято разделять на фотосферу, хромосферу и корону. Как известно современной науке, энергия, выделяющаяся в момент солнечных вспышек, поступает из фотосферы в корону через бесчисленные каналы.

Китая. Таким образом, исследование этих каналов поможет углубить знания о солнечных вспышках и нагреве короны, поделился Линь Цзюнь, старший научный сотрудник Юньнаньской обсерватории при Академии наук

По его словам, новое открытие сделано на основе изучения свойств ФЯТ вблизи активной области, которые были зафиксированы на снимках телескопа.

Ученые обнаружили, что 35 проц. эволюционирующих ФЯТ проходили разделение и слияние, а остальные 65 проц. ФЯТ считаются «изолированными».

Кроме того, китайские астрофизики разработали новый алгоритм, позволяющий автоматически распознавать ФЯТ и отслеживать их.

Изучение ФЯТ дает возможность познать физические характеристики каналов передачи энергии, которые непосредственно связаны с солнечными вспышками и нагревом короны, отметил Линь Цзюнь.

Результаты работы китайских исследователей было опубликованы в авторитетном научном журнале The Astrophysical Journal. -0-