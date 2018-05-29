Исчезающих белых носорогов могут вернуть к жизни с помощью клонирования

Последний самец этого вида умер два месяца назад в Судане

Ученые рассматривают возможность клонирования практически вымерших белых носорогов с помощью замороженных образцов их тканей.

В настоящее время на Земле осталось всего две самки северных белых носорогов. Данный вид не может размножаться естественным образом после смерти последнего самца, однако ученые надеются «воскресить» их с помощью клонирования.

Для этого биологи планируют использовать образцы тканей этих животных, которые собирались в течение 30 лет. Всего из имеющихся образцов удалось создать 12 линий фибробластов, которые на данный момент находятся в криокамере.

В будущем данные заготовки можно применить для клонирования северных белых носорогов, однако пока ученые исследуют структуру популяции исчезающего подвида, проводя сравнительный анализ с подвидом южных белых носорогов, с которыми вымирающие собратья разделились примерно 80 тысяч лет назад, передает Genome Research.

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