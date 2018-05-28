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Ученые обнаружили в янтаре «клеща-неудачника»
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Ученые обнаружили в янтаре «клеща-неудачника» 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкие ученые обнаружили во фрагменте янтаря клеща, завернутого в паутину, сообщает National Geographic.
Находка была сделана несколько месяцев назад на территории Мьянмы. И лишь недавно эксперты выяснили, что плененный в янтаре клещ обернут в тонкие нити. Ученые пришли к выводу, что «герой» их исследования сначала попал в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.
"Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных", — пишет издание. Отмечается, что это первое прямое подтверждение нападения пауков на клещей.
Янтарь, который исследовали немецкие ученые, попал в грунт около 99 миллионов лет назад. Внутри камня также обнаружили перья — судя по всему, клещ перед гибелью «полакомился» кровью хищного пернатого динозавра.
"Основной посыл — это редкость и необычность этого открытия", — заявил руководитель исследования Джейсон Данлоп, изучающий паукообразных в Берлинском музее естествознания.
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