Ученые обнаружили в янтаре «клеща-неудачника»

Находка была сделана несколько месяцев назад на территории Мьянмы . И лишь недавно эксперты выяснили, что плененный в янтаре клещ обернут в тонкие нити. Ученые пришли к выводу, что «герой» их исследования сначала попал в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.

"Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных", — пишет издание. Отмечается, что это первое прямое подтверждение нападения пауков на клещей.

Янтарь, который исследовали немецкие ученые, попал в грунт около 99 миллионов лет назад. Внутри камня также обнаружили перья — судя по всему, клещ перед гибелью «полакомился» кровью хищного пернатого динозавра.

"Основной посыл — это редкость и необычность этого открытия", — заявил руководитель исследования Джейсон Данлоп, изучающий паукообразных в Берлинском музее естествознания.