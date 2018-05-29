Ученые: Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле

Ученые назвали звезды, которые в любой момент могут стать сверхновыми и уничтожить нашу планету.

Как сообщает новостное издание ToDay News Ufa, первым в списке кандидатов в сверхновые числится небесное тело из созвездия Ориона — звезда Бетельгейзе. По словам астрономов, она может преподнести неприятный сюрприз, если при взрыве ее полюс будет повернут в сторону Земли. В этом случае пострадает озоновый слой нашей планеты, при худшем сценарии — исчезнет Мировой океан.

Самое неприглядное в этой ситуации то, что врыв, может произойти когда угодно — может завтра, а может через миллион лет. Однако ученые умы призывают не беспокоиться, так как шанс попасть под тонкое полярное струйное течение звезды слишком мал и «конец света» вряд ли случится.

Также астрономы внесли в данный список IK Пегаса В, Спика А Девы и Ню Возничего А. Ученые отмечают, что в отличие от Бетельгейзе, эти звезды располагаются от Земле на более близком расстоянии.

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