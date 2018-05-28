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Растения весят больше всего в биосфере Земли
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Растения весят больше всего в биосфере Земли 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 46 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Для того чтобы понять механизмы функционирования биосферы, ученые из Израиля провели исследования по расчету процентного содержания массы биосферы Земли.
Как отмечают авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, современные научные данные об этом отсутствуют.
Почти три года ученые израильского института Вейцмана — Рон Мило (Ron Milo) и его коллеги — анализировали состав биосферы нашей планеты, при этом изучив огромное количество научной литературы по этой теме. Можно сказать, что они провели «перепись» биосферы и выяснили массу всех обитающих на нашей планете организмов.
Для исключения влияния различного количества воды в организмах исследователи проводили сравнительный анализ исходя из содержания углерода в различных видах биосферы.
В итоге они подсчитали, что общая масса биосферы — около 550 Гт и растения занимают в этой массе огромную часть, а именно — 450 Гт. Из других видов, составивших меньшую часть организмов Земли, вирусы, например, заняли всего 0,2 Гт, животные — 2 Гт, из которых половина — насекомые, а сельскохозяйственные животные составили 0,1 Гт. Доля человечества из общей массы биосферы Земли составила 0,06 Гт, что сравнимо с массой всей группы термитов, но на порядок больше общей массы всех диких млекопитающих на планете.
Конечной целью работы биологи называют не просто подсчет углерода, а более специальные задачи, такие как выяснение наиболее распространенного белка. В данной работе этого пока не сделано, чему в первую очередь мешают микробы, которые преимущественно живут под поверхностью.
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