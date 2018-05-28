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Срочно: Китай пригласил все страны-члены ООН к совместному использованию своей космической станции
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Срочно: Китай пригласил все страны-члены ООН к совместному использованию своей космической станции
ИА Синьхуа
53 минуты назад
Комментарии
Вена, 28 мая /
Синьхуа
/ —
Китай
пригласил все страны-члены
ООН
к совместному использованию своей космической станции. —0—
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