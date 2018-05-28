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Срочно: Китай пригласил все страны-члены ООН к совместному использованию своей космической станции
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Срочно: Китай пригласил все страны-члены ООН к совместному использованию своей космической станции 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Вена, 28 мая /Синьхуа/ — Китай пригласил все страны-члены ООН к  совместному использованию своей космической станции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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