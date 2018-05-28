КНР приветствует использование своей космической станции всеми членами ООН

"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня развития, могут участвовать в сотрудничестве на равной основе", — заявил Джунцзюань.

По его словам, «Китай, как развивающаяся страна, готов помочь другим развивающимся странам в развитии космической техники и создании космического потенциала».

Китай планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2019 году для тестирования соответствующих технологий. Планируется, что полноценное функционирование станции начнется в 2022 году.