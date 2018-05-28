Ещё
КНР приветствует использование своей космической станции всеми членами ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНР приветствует использование своей космической станции всеми членами ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Китай приветствует использование своей будущей космической станции всеми членами-государствами ООН, передает агентство Синьхуа со ссылкой на постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ши Джунцзюаня (Shi Zhongjun).
"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня развития, могут участвовать в сотрудничестве на равной основе", — заявил Джунцзюань.
По его словам, «Китай, как развивающаяся страна, готов помочь другим развивающимся странам в развитии космической техники и создании космического потенциала».
Китай планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2019 году для тестирования соответствующих технологий. Планируется, что полноценное функционирование станции начнется в 2022 году.
РИА Новости: последние новости
Новая "легкая" ракета от Центра Хруничева получит название "Протон-СЛ-2Ф" "Хаббл" сфотографировал гигантскую космическую "арку" Ученые получили первые снимки "порога" черной дыры в центре Галактики
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров обратился к обокравшим его ворам100
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года985
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян102
Абрамович получил новое гражданство1041
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей72
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
02:23
СМИ: российские Су-34 перехватили израильские самолеты
Ближний Восток Армия
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение