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Китай разрешил другим странам использовать свою космическую станцию
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Китай разрешил другим странам использовать свою космическую станцию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Китайскую космическую станцию, которую Пекин планирует вывести на орбиту в следующем году, смогут использовать все страны-члены ООН.
"Все государства вне зависимости от их размера и уровня развития должны участвовать в сотрудничестве на равных основаниях", — заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ши Джунцзюань.
Он отметил, что Китай готов помочь другим развивающимся странам в развитии космической техники и создании космического потенциала.
РИА Новости сообщает, что основной модуль космической станции планируют вывести на орбиту в 2019 году. К этому модулю присоединят две лаборатории весом по 20 тонн каждая.
А полноценное функционирование станции начнется в 2022 году, когда завершится монтаж всех конструкций.
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