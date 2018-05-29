Китай разрешил другим странам использовать свою космическую станцию

Китайскую космическую станцию, которую Пекин планирует вывести на орбиту в следующем году, смогут использовать все страны-члены ООН

"Все государства вне зависимости от их размера и уровня развития должны участвовать в сотрудничестве на равных основаниях", — заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ши Джунцзюань.

Он отметил, что Китай готов помочь другим развивающимся странам в развитии космической техники и создании космического потенциала.

РИА Новости сообщает, что основной модуль космической станции планируют вывести на орбиту в 2019 году. К этому модулю присоединят две лаборатории весом по 20 тонн каждая.

А полноценное функционирование станции начнется в 2022 году, когда завершится монтаж всех конструкций.