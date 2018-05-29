Россия хочет успеть к разделу всемирного вертолетного пирога

Москве в «Крокус Экспо» завершилась 11-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

Крупнейшая в Европе

HeliRussia традиционно принято считать крупнейшим вертолетным мероприятием в СНГ и Европе. Нынешняя выставка подтвердила этот статус, хотя и назвать ее экспозицию излишне богатой и обширной вряд ли возможно. Очевидно, что экономический кризис и непростые отношения с западными соседями не обошли стороной и HeliRussia.

Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Испании, Канады, Кореи, Ливии, Литвы, Мальты, Польши, России, США, Финляндии, Франции и Чехии. В выставке приняли участие 246 компаний, включая 49 зарубежных. Образцы вертолетной техники и техники для вертолетов представили фирмы из 19 стран: Австралии

Что касается непосредственно вертолетов, то их на выставке было 19, включая российские модели «Ансат», VRT500, Ми-171А2, Ми-8АМТШ, модернизированный Ми-2, «Касатка 505» и «Микрон» . Среди вертолетов зарубежного производства были показаны модели Airbus Helicopters H125, EC120B, EC130, EC130B4, Bo-105, Leonardo AW109 Grand New, Bell 407GXP, Bell 505 Jet Ranger X, Robinson R66, а также CH-77 Ranabot.

HeliRussia 2018 ознаменовалась и тремя премьерами, хотя и назвать представленные на выставке образцы новинками можно лишь достаточно условно.

VRT500

Насколько это действительно так, судить достаточно сложно, учитывая, что на выставке был представлен лишь полноразмерный макет вертолета, и это не означает, что машина в итоге будет выглядеть именно таким образом. Модель VRT500 уже презентовалась летом прошлого года на авиасалоне МАКС-2017

Создатели вертолета планируют построит опытный образец только к концу 2019 года. Далее еще понадобится время на проведение летных испытаний и сертификацию.

Согласно официальным данным разработчика, модель планируется вывести на рынок в 2021 году. Впрочем, как заметил «Ридусу» осведомленный источник, в лучшем случае это произойдет не раньше 2022 года. Что, к тому времени будет происходить на рынке, неизвестно.

Пока же, мировая потребность в вертолетах подобного класса оценивается в 2000 машин. Главными конкурентами VRT500 в своем классе считаются машины от таких брендов, как Bell и Robinson. По данным аналитиков, машины данного класса (легкие вертолеты до 2 тонн) представляют собой наиболее перспективный сегмент на современном рынке. Основная область применения таких вертолетов: пассажирские бизнес-перевозки, доставка легких и ценных грузов, а также экстренная медицинская помощь и спасение.

По расчетам создателей машины, к 2035 году будет реализовано около 1000 VRT500, при том, что его производитель сможет занять до 15% в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 т. Предполагается, что большая часть производимых вертолетов будет поставляться на экспорт.

Касатка 505

Еще одной премьерой HeliRussia 2018 стал опять-таки опытный образец легкого вертолета «Касатка 505», разработанного ОКБ Agan Aircraft Group. В основу машины положена несущая система, заимствованная у американского вертолета Sikorsky S-52. Фюзеляж и авионика разработаны российскими инженерами.

Вертолет оснащается двигателем Lycoming O-540. Вертолет способен взять на борт до четырех человек. Предполагается, что «Касатка 505» будет достаточно комфортна и проста в управлении. Машина, относящаяся к тому же перспективному легкому классу, что и VRT500, создается, в первую очередь, для частного применения и для обучения пилотированию.

Bell 505

Третьей российской премьерой HeliRussia 2018 стал Bell 505 Jet Ranger X, относящийся все к тому же перспективному легкому классу, что и российские VRT500 и «Касатка». Правда, в отличии от двух последних, Bell 505 был представлен не в виде макета, а «живой» летающей машиной. Этот вертолет, рассчитанный на 5 человек, уже вышел на мировой рынок в прошлом году.

Сертификация Bell 505 «Росавиацией» будет осуществлена в ближайшее время, после чего начнутся его поставки в Россию.

Bell 505 оснащается современным двигателем Arrius 2R от Safran Helicopter Engines c двухканальной электронно-цифровой системой управления, имеет «стеклянную кабину» и пилотажно-навигационный комплекс Garmin G1000H, снижающий нагрузку на пилота.

Ми-171Ш

Если говорить не о премьерах, а просто об интересных и необычных машинах, представленных на HeliRussia 2018, то нельзя не упомянуть о военно-транспортном вертолете Ми-171Ш, встречавшем посетителей у входа на выставку.

Это опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета изготовленный Улан-Удэнским авиазаводом . Для придания вертолету наибольшей «убедительности» его укомплектовали всеми возможными видами вооружений и навесного оборудования.

Цель модернизации Ми-171Ш — повышение эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп. Машина сможет выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Ми-171Ш оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов.

Вертолет оборудован бортовым комплексом обороны «Президент-С», распознающим в автоматическом режиме пуск неприятельских ракет. При их обнаружении, система автоматически осуществляет постановку помех и выброс ложных тепловых целей.

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней.

Что касается оружия, то помимо стрелково-пушечного вооружения, Ми-171Ш может оснащаться неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра, а также комплексом запуска управляемых ракет с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлены два пулемета калибра 12,7 мм.

Вместо эпилога

Несмотря на явно повышенное внимание к HeliRussia 2018 со стороны вертолетного мира, нельзя сказать, что прошедшая в Москве выставка блеснула какими-то прорывами. Ничего такого, что могло бы «сразить наповал» специалистов на сей раз публике показано не было, практически все представленные «новинки» хорошо и давно известны.

И тем не менее, посещение HeliRussia 2018 никак нельзя назвать напрасно потраченным временем. Всем своим духом выставка указывает на то, что от попыток объять необъятное, занимаясь всем, чем только можно заниматься, вертолетная отрасль переходит к максимальной концентрации на конкретных целях в рамках четко очерченных трендов.

Одним из таких, в видении экспертов и капитанов отрасли, становится создание легких коммерческих машин, пассажирского, медицинского, VIP и другого специального назначения. Похвально, что в этот перспективный тренд пытаются встроиться и российские производители вертолетной техники.

Судя по тому, что на выставке все тот же Bell представил уже полностью готовую, запущенную в производство машину, тогда как его российские одноклассники довольствуются только полноразмерными макетами, россиянам еще есть к чему стремиться. Впрочем, любая дорога начинается с первого шага, и в данном случае он сделан.