На Солнце нашли дожди и туман

Астрономы изучили выпадение плазменных осадков из атмосферы Солнца на его поверхность. Оказалось, что «дожди» из капелек плазмы идут даже там, где ученые вовсе не предполагали. Изучение этого процесса должно помочь разгадать загадку разогрева короны светила. Доклад с результатами был прочитан на конференции Triennial Earth-Sun Summit в США

На Солнце тоже бывают осадки, только в виде плазмы, а не воды, как на Земле, причем физически это буквально эквивалентные феномены. Это происходит, когда горячая плазма попадает в более холодную область, конденсируется в капли и падает на поверхность. Астрономы интересуются этими процессами в основном для того, чтобы понять механизм разогрева короны звезды. Известно, что температура верхних разреженных слоев Солнца, которые видно во время полного затмения, примерно в 100 раз больше, чем температура видимой поверхности — фотосферы. Астрономы предлагали множество потенциальных объяснений, но пока ни одно не получило статус общепринятого.

В своем докладе Эмилия Мейсон из Католического университета Америки в США рассказала о новых наблюдениях «корональных дождей». Ученые ранее уже наблюдали их, но обычно недалеко от вспышек. Однако новые результаты говорят, что они могут идти везде, где есть достаточное уменьшение температуры короны с высотой.

Теоретические модели предсказывали, что такой дождь должен идти в стримерах — больших петлеобразных структурах из плазмы размером до шести радиусов звезды, удерживаемых крупномасштабным магнитным полем между группами солнечных пятен разной полярности. В них не удалось обнаружить дождь, зато он нашелся в намного меньших петлях, связанных с нулевыми точками топологии магнитного поля, размер которых составляет всего 0,1 радиуса Солнца. В одном случае осадки в виде плазмы наблюдались в таком районе на протяжении 30 часов.

С точки зрения теории это странно, так как в намного меньших петлях и разница температур должна быть намного меньше, что затрудняет осадкообразование. Идея авторов заключается в том, что в стримерах температура меняется намного более плавно, из-за чего плазма не собирается в крупные капли, а ниспадает в виде тумана, который невозможно зафиксировать сегодняшними приборами. Эта гипотеза подтверждается тем, что ученые наблюдали менее заметный дождь в псевдостримерах, которые соединяют пятна одной полярности, а по размеру занимают промежуточное положение. Астрономы надеются увидеть даже небольшие капельки плазмы при помощи новых инструментов, таких как строящийся сейчас на Гавайях Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ.

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