Телескоп «Хаббл» сфотографировал огромную космическую арку

Ученые объяснили, как им удается находить скрытые галактики.

На этом снимке показана группа из сотен галактик, расположенных на расстоянии около 7,5 миллиардов световых лет от Земли. Самая яркая из них видна в нижней части кадра ближе к середине. Сила ее притяжения «закрутила» свет более далекого звездного скопления в фигуру, напоминающую арку. Об этом сообщается на сайте телескопа.

Такой эффект называется гравитационное линзирование. Суть его заключается в том, что когда наблюдатель смотрит на дальний источник света в космосе через другой космический объект, форма дальнего источника света искажается. Такое искажение источника света может быть вызвано звездой или галактикой, через которую проходит свет от отдаленного объекта.

В результате, изображение более далекой галактики кажется четче и ярче, поскольку свет от него «огибает» «промежуточную» галактику. Этот эффект очень полезен в астрономии. Он позволяет астрономам видеть галактики, которые либо скрыты, либо слишком далеки для того, чтобы обнаружить их имеющимся оборудованием.