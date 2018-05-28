Ещё
В Китае изобрели новый материал, способный очищать воду под воздействием света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае изобрели новый материал, способный очищать воду под воздействием света 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.
Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.
ИА Синьхуа: последние новости
Ученые: Китайские исполинские саламандры принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8 В Китае изобрели новый материал, способный очищать воду под воздействием света Ученые ведут работу по сохранению обнаруженных в Пекине следов динозавра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович получил новое гражданство490
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей67
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года704
В Кемерово начали массово увольняться пожарные115
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян9
Новости партнеров
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение