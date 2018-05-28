В Китае изобрели новый материал, способный очищать воду под воздействием света

Шанхай , 28 мая / Синьхуа / — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая . Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Шанхай, 28 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые создали новый материал, способный очищать загрязненную воду под воздействием света. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Шанхайском институте химии силикатов Академии наук Китая.

Материал представляет собой смесь графена и двуокиси титана. В частности, как рассказал научный руководитель института Хуан Фуцян, графен, благодаря трехмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца научные сотрудники института тестировали разработку на территории города Шанхай и провинций Аньхой и Цзянсу на востоке Китая. Согласно результатам испытаний, показатели качества воды в реках и озерах заметно повысились через недели две после размещения сетей с покрытием из нового материала.