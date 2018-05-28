Специалисты ЦАГИ завершили первый этап испытаний модели корабля «Федерация»

"Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Были исследованы аэродинамические характеристики, распределение и пульсации давления на исполнительных моделях отдельного возвращаемого аппарата и в составе с ракетой-носителем. В результате экспериментов получена ценная информация для надежного проектирования систем и агрегатов нового аппарата по разделам прочности, аэродинамики и динамики полета", — сказали в пресс-службе.

В дальнейшем специалистам предстоит исследовать гиперзвуковые режимы полета «Федерации». Испытания, в которых будут определены тепловые потоки, действующие на аппарат при числах Маха, равных 7,5 и 10,5, пройдут в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ, сообщили в Институте.

"Полученные данные позволят конструкторам рационально спроектировать средства теплозащиты возвращаемого аппарата", — уточнили в пресс-службе.

Космический корабль «Федерация» разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне, численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Для выведения «Федерации» на орбиту планируется использовать ракету-носитель «Союз-5». В начале апреля «Энергия» представила модель ракеты «Союз-5» с кораблем «Федерация».

В отличие от «Союзов» «Федерация» будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде — поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя. Ракетный блок аварийного спасения «Федерации» также, как у «Союзов», будет иметь штангу, но с двумя двигателями (управляющий двигатель вынесен отдельно на конец штанги), ее будут стыковать непосредственно к носу корабля. Двигатели разнесены, так как на «Федерации» не будет стабилизаторов — обеспечивать устойчивый экстренный полет корабля в атмосфере будет двигатель управления.