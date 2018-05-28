На Марс отправится миниатюрная химическая лаборатория

Несмотря на провал миссии 2016 года, создатели программы ExoMars не оставляют попыток и даже создали мини-лабораторию для будущей миссии.

На марсоходе ExoMars, который должен прибыть на Красную планету через два года, будет располагаться миниатюрная химическая лаборатория — она должна помочь в поисках признаков жизни. Сложный Марсианский анализатор органических молекул (Mars Organic Molecule Analyzer, или MOMA) размером не больше коробки для обуви оснастят массовым спектрометром, способным определить и проанализировать органические молекулы, такие как аминокислоты, которые, в свою очередь, могут стать первым доказательством существования жизни на другой планете.

Марсоход ExoMars представляет собой совместную программу Европейского космического агентства (ЕКА) и российской корпорации «Роскосмос» . Первая миссия ExoMars в 2016 году провалилась: посадочный модуль «Скиапарелли» вышел из-под контроля и разбился о поверхность Красной планеты.

Такие инструменты на новом марсоходе ExoMars, как спектрометр, обычно занимают целый стол в типичной земной лаборатории. Ученым пришлось сжать все компоненты для миссии.

Новый марсоход ExoMars сможет добыть образцы из-под 2-метрового слоя марсианской поверхности / © Wikipedia

Загрязнение было еще одной проблемой, с которой столкнулись специалисты. На Земле органические молекулы есть повсюду и в избытке, а лабораторию необходимо было собрать в абсолютно стерильных условиях, чтобы избежать попадания в нее земных молекул, которые испортят образцы.

Как только марсоход достигнет поверхности, он сможет действовать и перемещаться автономно и не ждать указаний с Земли, ведь они доходят в течение 24 минут. Аппарат соберет образцы из-под поверхности планеты и затем разогреет их в маленькой печи или лазером перед спектрографическим анализом.

«Это самая волнующая вещь из всех, что проделывались прежде; у нас есть огромный двухметровый бур, чтобы добраться вглубь коры, где, по нашему мнению, может сохраниться жизнь, — объясняет агентству Reuters Эбби Хатти, менеджер программы ExoMars. — На поверхности уровни радиации слишком высоки, а условия — чрезвычайно враждебны. Внизу, под разными слоями породы, возможно, в какой-нибудь расщелине, где могут быть водные отложения, вполне может находиться неплохое место для сохранения жизни».