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Ученые обнаружили в Антарктике три гигантских каньона, скрытых подо льдом
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Ученые обнаружили в Антарктике три гигантских каньона, скрытых подо льдом 

ТАСС 59 минут назад
ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Международная группа ученых обнаружила в Антарктике три глубоких каньона, скрытых под слоем льда и снега и невидимых с поверхности.
Узнать об их существовании удалось с помощью специального радара, сообщает Би-би-си.
Каньоны представляют собой так называемые троговые долины — углубления, образовавшиеся в результате движения ледника. Вероятнее всего, подобный рельеф сформировался во времена предыдущего ледникового периода, когда лед, заполнявший весь континент, создавал причудливые природные формы. Протяженность самого большого из обнаруженных каньонов составляет более 300 км, а ширина — 15 км. Остальные по длине почти вдвое меньше. Все они находятся под толщей льда на глубине около 2 км. Участки располагаются на так называемом ледоразделе — линии, разделяющей ледник на части, движение льда в которых направлено в разные стороны. Он тянется от Южного полюса до побережья Восточной Антарктики.
"Эти долины задают направление движения льда от центра континента к побережью, — рассказала Би-би-си Кейт Уинтер, сотрудник Нортумбрийского университета, принимавшая участие в исследовании. — Таким образом, если климатические условия в Антарктике изменятся, а специалисты подозревают, что так оно и будет, то можно ожидать, что по этим каналам лед быстрее попадет в океан. Поэтому обнаружение их существования так важно для нас".
Открытие было сделано в рамках проекта PolarGAP — с октября 2015 по октябрь 2017 года в полярных регионах планеты ученые из разных стран исследовали гравитационное поле Земли и высоту поверхности Антарктики при помощи новейших радиолокационных систем. Проект был частично спонсирован Европейским космическим агентством, которое хотело измерить рельеф тех участков планеты, которые пока не могут быть охвачены спутниками.
В дальнейшем ученые планируют создать компьютерную модель, которая позволит спрогнозировать, как именно будет двигаться лед в случае потепления климата.
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
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