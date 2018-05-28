Эксперты выяснили, где искать следы древней марсианской жизни

Геологи определили типы горных пород и возможные места их залегания, наиболее перспективные для поиска возможных окаменелостей древних организмов на Марсе. Выводы специалистов изложены в научной статье, опубликованной в издании Journal of Geophysical Research: Planets командой во главе с Дереком Бриггсом (Derek Briggs) из Йельского университета в США

Большинство планетологов считает, что несколько миллиардов лет назад на Марсе присутствовали океаны. А где существует жидкая вода, там, вполне возможно, может существовать и жизнь. Жизнь же имеет свойство оставлять после себя характерные окаменелости.

Однако как их найти? Даже нашу планету не перероешь вдоль и поперёк, что уж говорить о Красной. Значит, необходимо определить наиболее перспективные места для поиска, решили учёные.

"На Марсе много интересных выходов пород и минералов, где мы хотели бы искать окаменелости, но поскольку мы не можем к каждому из них отправить по роверу, мы постарались расставить приоритеты на основе лучшей доступной информации", — объясняет в пресс-релизе вуза один из авторов исследования Шон МакМэхон (Sean McMahon) из Эдинбургского университета.

Исследователи использовали три источника информации. Во-первых, это данные по геологии, геохимии и минералогии Красной планеты. Пригодились сведения, добытые как в завершённых, так и в текущих марсианских миссиях, как марсоходами, так и орбитальными зондами. Во-вторых, это обширный свод знаний об образовании окаменелостей на Земле. И в-третьих, это собственные лабораторные эксперименты авторов по воспроизведению различных ландшафтов раннего Марса. Учёные следили, как в этих условиях идёт разложение и сохранение органических останков.

В результате определился, так сказать, победитель конкурса. Самыми перспективными были признаны глинистые силикатные породы под названием аргиллиты, образующиеся в реках и озёрах. Авторы сочли особенно удачными те из них, которые обогащены железом или кремнезёмом. Возраст этих заманчивых объектов исследования должен составлять от трёх до четырёх миллиардов лет. Это нойская и гесперийская геологические эры Марса.

Также отличным вариантом были бы кремнистые туфы, но породы этого типа на Красной планете пока не обнаружены. Авторы назвали и ещё несколько «достойных кандидатов».

Описав все выводы, исследователи тем не менее констатируют, что проведённых ими экспериментов недостаточно, чтобы исчерпывающе описать условия захоронения на раннем Марсе.

Дополнительные исследования особенно необходимы, когда речь идёт об осаждении минеральных солей из испаряющейся воды, а также о породах с порами и трещинами. Не исключено, что в этих опытах будут выявлены ещё более перспективные цели для будущих марсианских миссий.

Оптимизма авторам придаёт отсутствие на Красной планете движения тектонических плит. На Земле такие подвижки сминают целые геологические пласты, повышая в них и давление, и температуру. Хрупкие окаменелости при этом запросто могут разрушиться. Однако на Красной планете ничего подобного не наблюдается. Благодаря таким «льготным условиям» древнейшие ископаемые, если только они там есть, должны сохраняться на Марсе куда лучше, чем на Земле.

Результаты исследователей могут быть использованы для окончательного выбора места посадки предстоящей миссии Mars 2020. «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) подробно о ней рассказывали. Напомним, что среди прочего предполагается сбор и «упаковка» образцов горных пород с тем, чтобы в будущем отправить их на Землю.