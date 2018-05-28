Выбрано название новой «легкой» ракеты от Центра Хруничева

«В связи с растущим спросом на запуски спутников средствами выведения легкого и среднего класса центр создает ракету-носитель «Протон-СЛ-2Ф» с использованием разгонного блока «Бриз-М», — отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Космические исследования и технологии».

По словам Варочко, она представляет собой модификацию трехступенчатого «Протона-М».

«Существующая третья ступень аннулируется, незначительно удлиняется вторая за счёт добавления дополнительного сухого отсека. Ввод в эксплуатацию «Протон-СЛ-2Ф» позволит обеспечить экономически эффективное выведение на геопереходную орбиту спутников массой от трех до пяти с половиной тонн», — уточнил гендиректор.

Ранее в мае сообщалось, что космический центр им. Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет семейства «Ангара» в три раза, а ракет «Протон» — на 30%.

Кроме того, в марте центр Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.