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Выбрано название новой «легкой» ракеты от Центра Хруничева
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Выбрано название новой «легкой» ракеты от Центра Хруничева 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Новую «легкую» ракету-носитель разработки и производства Центра Хруничева решено назвать «Протон-СЛ-2Ф», сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
«В связи с растущим спросом на запуски спутников средствами выведения легкого и среднего класса центр создает ракету-носитель «Протон-СЛ-2Ф» с использованием разгонного блока «Бриз-М», — отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Космические исследования и технологии».
По словам Варочко, она представляет собой модификацию трехступенчатого «Протона-М».
«Существующая третья ступень аннулируется, незначительно удлиняется вторая за счёт добавления дополнительного сухого отсека. Ввод в эксплуатацию «Протон-СЛ-2Ф» позволит обеспечить экономически эффективное выведение на геопереходную орбиту спутников массой от трех до пяти с половиной тонн», — уточнил гендиректор.
Ранее в мае сообщалось, что космический центр им. Хруничева разработал методы снижения трудоемкости производства ракет семейства «Ангара» в три раза, а ракет «Протон» — на 30%.
Кроме того, в марте центр Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный.
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