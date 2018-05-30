Подо льдами Антарктиды найдены огромные долины

Международная команда учёных обнаружила в Антарктике три глубоких каньона, скрытых под слоем льда и снега.

Руководившие работой геологи из Университета Ньюкасла ( Великобритания ) поясняют в пресс-релизе, что данные были получены благодаря новейшей радиолокационной системе. Классические исследования посредством спутников были менее информативными: приборам не под силу собрать сведения о подлёднои рельефе Южного полюса Земли.

Новая работа проводилась в рамках проекта PolarGAP, который объединил специалистов из разных стран. С 2015 по 2017 год в полярных регионах планеты они исследовали гравитационное поле Земли и высоту поверхности Антарктики при помощи новейших радаров.

В результате учёные обнаружили три обширных каньона, или трога в западной части Антарктиды. Это долины с U-образным поперечным профилем, широким дном и крутыми вогнутыми бортами, которые связаны с процессами движения и разрушения ледников.

По мнению экспертов, вероятнее всего, подобный рельеф сформировался во времена предыдущего ледникового периода, когда лёд, заполнявший весь континент, создавал причудливые природные формы.

Протяжённость самого большого из обнаруженных каньонов составляет более 300 километров, а ширина — 15 километров. Остальные долины по длине почти вдвое меньше. При этом все три объекта находятся под толщей льда на глубине около двух километров.

Ещё одна особенность заключается в том, что каньоны располагаются на так называемом ледоразделе — это линия, разделяющая ледник на части, в которых движение льда направлено в разные стороны. Ледораздел, о котором идёт речь, тянется от Южного полюса до побережья Восточной Антарктики.

"Эти долины задают направление движения льда от центра континента к побережью, — рассказала в интервью BBC соавтор работы Кейт Уинтер (Kate Winter) из Нортумбрийского университета в Великобритании. — Таким образом, если климатические условия в Антарктике изменятся, а специалисты подозревают, что так оно и будет, то можно ожидать, что по этим каналам лёд быстрее попадёт в океан. Поэтому обнаружение их существования так важно для нас".

В дальнейшем команда планирует создать компьютерную модель, которая позволит спрогнозировать, как именно будет двигаться лёд при повышении температур, сообщает ТАСС

Кроме того, новые данные помогут построить глобальные модели движения льдов в прошлом. Благодаря им геологи хотят более подробно изучить процесс формирования Южной ледяной шапки нашей планеты.

Научная работа по итогам исследования опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Добавим, что ранее учёные обнаружили в Антарктиде образцы древнейшего льда возрастом 2,7 миллиона лет, а также выяснили, что в тёплых пещерах под ледниками Антарктиды процветает жизнь.