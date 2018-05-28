Лед Антарктиды откроет ученым тайны о Земле

Американские ученые решили детально изучить лед из Антарктиды. Об этом пишет сайт « Комсомольской правды ».

По мнению ученых, во льду может содержаться информация, которая накапливалась о Земле миллионы лет. Прежде всего, ученых интересуют вековые наслоения льда.

Во время экспедиции ученые нашли кусок льда возрастом 2,7 млн лет. Однако точный возраст льда ученые пока не могут установить. При помощи радаров ученые узнали, что миллион лет назад ледниковые периоды продолжались 40 тысяч лет, а затем циклы по непонятной причине начали увеличиваться до сотни тысяч лет. Исследователи намерены более детально изучить лед, чтобы узнать историю Антарктиды.

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