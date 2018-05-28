Джефф Безос рассказал о планах разработки аппарата для посадки на Луну

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров /. Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос , который является самым богатым человеком в мире, считает, что в обозримом будущем на Луне будут созданы поселения людей, а в более отдаленной перспективе в космос будет перемещена тяжелая промышленность. В беседе с журналистами на научной конференции в Калифорнии, посвященной разработкам в космосе, Безос также рассказал о планах разработки посадочного модуля для отправки на поверхность Луны.

В ближайшее время миллиардер рассчитывает снизить стоимость суборбитальных полетов, и сейчас его компания Blue Origin активно работает над испытанием своего суборбитального корабля New Shepard. Последний по времени успешный пуск аппарата и его приземление состоялись 30 апреля. Кроме того, к 2020-м годам Blue Origin планирует запускать на орбиту многоразовые корабли New Glenn.

По мнению Безоса, в более отдаленной перспективе он видит миллионы людей, работающих в космосе, а также перемещение тяжелой промышленности на объекты в космосе, в том числе на Луну. С его точки зрения это единственный выход для населения Земли, учитывая растущие энергетические потребности и нагрузку на окружающую среду нашей планеты, которая будет расти по мере прироста населения. Он пояснил, что заводы в космосе смогут работать круглосуточно на солнечной энергии. «Нам придется покинуть Землю, — считает миллиардер. — Мы покинем эту планету, и мы сделаем ее лучше. Мы просто покинем ее, а те, кто захочет остаться, останутся».

"Земля — не лучшее место для тяжелой промышленности. Может быть, сейчас для нас это удобно, однако в не столь отдаленном будущем — я говорю о десятилетиях или сотне лет — будет проще делать в космосе те вещи, которые мы привыкли сейчас делать на Земле, ведь у нас будет колоссальное количество энергии", — пояснил он.

Что касается организации поселений на Луне, Безос предлагает для начала разработать космический аппарат для посадки на поверхность спутника Земли. Во время конференции он показал трехмерную модель такого агрегата, который должен быть в состоянии перемещать на Луну порядка пяти тонн груза, а также транспортировать туда людей. По словам миллиардера, при достаточной поддержке такой проект реально осуществить к середине 2020-х годов. В этом контексте он предложил заключить партнерское соглашение между своим частным предприятием и Национальным управлением по аэронавтике и исследованиям космического пространства ( NASA ). «Но мы это сделаем и сами, даже если NASA не согласится, — отметил он. — Мы рано или поздно это сделаем, но если бы получилось заключить партнерское соглашение, то мы бы могли добиться цели быстрее».

Созданием автоматических модулей для отправки на Луну в последние годы занимаются несколько американских фирм, однако речь в этих случаях идет об аппаратах-роботах, которые лишь должны заложить фундамент для отправки грузов и людей на спутник Земли. Безос же ведет речь о более крупных модулях.

Основанная Безосом в 2000 году Blue Origin — одна из нескольких частных фирм, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Совместно с консорциумом United Launch Alliance, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, она также разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180. Он устанавливается на первую ступень ракеты Atlas V.

Наиболее актуальным проектом Blue Origin является New Shepard: корабль для суборбитальных космических полетов по баллистической траектории со скоростью, которая меньше первой космической, то есть недостаточна для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Предполагается, что New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров. Сама компания не раскрывает, сколько будет стоить место на корабле, но эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется выложить $200-250 тыс.