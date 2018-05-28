Ещё
Меняется растительность, сокращаются озера. На Ямале ученые обнаружили изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меняется растительность, сокращаются озера. На Ямале ученые обнаружили изменения 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Тюменские ученые зафиксировали изменения растительного покрова на Тазовском полуострове.
Динамику растительности сотрудники ТюмГУ изучали совместно с коллегами из Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Исследования проводили по материалам полевых геоботанических описаний, данных дистанционного зондирования и анализа древесно-кольцевых хронологий.
Ученые также обнаружили сокращение площади озер. За последние 30 лет оно составило 20%. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, это близко к максимальным показателям в Западной Сибири и свидетельствует об активизации термоэрозионных процессов.
«Особенно быстро, в течение 3-4 лет, восстанавливаются осоково-пушицевые и злаково-разнотравные сообщества хасыреев — недавно опорожненных котловин термокарстовых озер. Однако процесс формирования на их месте ерниково-кустарничковых и лишайниково-моховых сообществ, сопровождающийся уменьшением глубины сезонного протаивания, здесь занимает более 30 лет», — пояснил профессор кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Станислав Арефьев.
Также ученые отметили увеличение радиального прироста лиственницы. На водоразделе оно выражено сильнее, чем в долине реки Монгаюрбей. Они объяснили это увеличением мощности сезонноталого слоя и выравниванием температурного поля в различных ландшафтных условиях. По оценкам профессора, изменения растительного покрова в течение трех последних десятилетий были связаны с потеплением климата, под влиянием которого усилился процесс формирования новых биотопов после дренирования термокарстовых озер, и улучшились условия произрастания древесных видов.
ИА Север-Пресс: последние новости
Татьяна Голикова назвала дату начала пенсионной реформы В полдень 7 июня. Как можно задать вопрос Владимиру Путину? Интересная перспектива. Тридцатилетних россиян будут считать детьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НДС резко повысят из-за «майского указа»753
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»60
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль52
«Друзья Путина» пригрозили походом на Рим13
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде28
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
00:53
Танцы с автоматом Калашникова показали в Сирии
Армия
01:39
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде
Шоу-бизнес
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
02:54
Германия натравит на Россию «Леопарда»
Оружие Армия
04:58
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение