Меняется растительность, сокращаются озера. На Ямале ученые обнаружили изменения

Тюменские ученые зафиксировали изменения растительного покрова на Тазовском полуострове.

Динамику растительности сотрудники ТюмГУ изучали совместно с коллегами из Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук . Исследования проводили по материалам полевых геоботанических описаний, данных дистанционного зондирования и анализа древесно-кольцевых хронологий.

Ученые также обнаружили сокращение площади озер. За последние 30 лет оно составило 20%. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, это близко к максимальным показателям в Западной Сибири и свидетельствует об активизации термоэрозионных процессов.

«Особенно быстро, в течение 3-4 лет, восстанавливаются осоково-пушицевые и злаково-разнотравные сообщества хасыреев — недавно опорожненных котловин термокарстовых озер. Однако процесс формирования на их месте ерниково-кустарничковых и лишайниково-моховых сообществ, сопровождающийся уменьшением глубины сезонного протаивания, здесь занимает более 30 лет», — пояснил профессор кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Станислав Арефьев.

Также ученые отметили увеличение радиального прироста лиственницы. На водоразделе оно выражено сильнее, чем в долине реки Монгаюрбей. Они объяснили это увеличением мощности сезонноталого слоя и выравниванием температурного поля в различных ландшафтных условиях. По оценкам профессора, изменения растительного покрова в течение трех последних десятилетий были связаны с потеплением климата, под влиянием которого усилился процесс формирования новых биотопов после дренирования термокарстовых озер, и улучшились условия произрастания древесных видов.