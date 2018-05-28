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Новосибирец получил почётную европейскую премию за исследование метана
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Новосибирец получил почётную европейскую премию за исследование метана 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский химик Антон Габриенко получил престижную премию Европейской Академии за исследование метана.
Согласно информации СО РАН, премию новосибирец получил за тему исследования «Механизмы активации и превращения метана на металл-модифицированных цеолитах ZSM-5 и BEA».
«Интерес к данному типу природного сырья вызван его относительной доступностью, большими запасами и низкой ценой. Метан может быть химически переработан в такие ценные продукты, как метанол, карбоновые кислоты и ароматические углеводороды. Однако для этого необходимы новые эффективные катализаторы селективного превращения метана. Разработка катализаторов невозможна без конкретных данных о механизмах действия катализаторов, которые обуславливают их активность и селективность», — приводятся слова учёного на сайте СО РАН.
Кандидат химических наук Антон Габриенко работает в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.
В феврале Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологический инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей.
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