Новосибирец получил почётную европейскую премию за исследование метана

Новосибирский химик Антон Габриенко получил престижную премию Европейской Академии за исследование метана.

Согласно информации СО РАН, премию новосибирец получил за тему исследования «Механизмы активации и превращения метана на металл-модифицированных цеолитах ZSM-5 и BEA».

«Интерес к данному типу природного сырья вызван его относительной доступностью, большими запасами и низкой ценой. Метан может быть химически переработан в такие ценные продукты, как метанол, карбоновые кислоты и ароматические углеводороды. Однако для этого необходимы новые эффективные катализаторы селективного превращения метана. Разработка катализаторов невозможна без конкретных данных о механизмах действия катализаторов, которые обуславливают их активность и селективность», — приводятся слова учёного на сайте СО РАН

Кандидат химических наук Антон Габриенко работает в Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.