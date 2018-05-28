Проект «Ярило»: российские ученые смогут беспрерывно наблюдать за Солнцем

Российские ученые разработали проект системы наноспутников, что позволит непрерывно наблюдать за Солнцем. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».

Уточняется, созданием аппарата занимаются сотрудники МГТУ имени Баумана совместно с Физическим институтом имени Лебедева.

Эксперимент получил название «Ярило». Благодаря разработке, ученые смогут без перерывов наблюдать за активностью Солнца. Это позволит оперативно регистрировать солнечные вспышки и получать прогноз о состоянии межпланетной среды.

«Сегодня в России нет ни одного инструмента для исследования Солнца. Поэтому построение такой группировки — уникальная и актуальная задача», — отметили ученые.

Разработчики намерены создать как минимум два аппарата стандарта CubeSat, причем один из них ученые собираются расположить над освещенной стороной Земли. Такой подход гарантирует беспрерывное наблюдение.