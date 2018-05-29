Туры по галактике: NASA открыло для посещения виртуальные космические курорты

Сбылась мечта любителей научной фантастики — далекие планеты теперь открыты для туристов. Правда экскурсии в ближайшие сто лет будут виртуальными: люди уже умеют находить «двойники Земли» за сотни световых лет от нашего дома, но еще не знают, как туда долететь. «360» рассказывает о мирах с двойным солнцем и алыми небесами, на пляжах которых, возможно, будут отдыхать наши потомки.

Источник фото: Wikipedia / IAU/L. Calçada

Космический туризм можно с полным основанием назвать самым элитным видом отдыха. К примеру, номер в первом отеле на орбите Земли обойдется не менее чем в девять миллионов долларов.

Цена включает 12-дневное проживание и три месяца интенсивной подготовки к полету, но все равно по карману лишь единицам. Однако, уже сейчас есть возможность совершенно бесплатно прогуляться по инопланетным ландшафтам, причем даже не по Луне или Марсу, а по самым удаленным и экзотичным из известных миров. Космическое агентство NASA объявило об открытие галактического турбюро и начало проводить экскурсии по цифровым копиям далеких планет.

Под кроваво-красным небом

«Расслабьтесь по полной на Kepler-16b — земле двух солнц. Там даже у вашей тени всегда есть партнер», «Слетайте на планету без звезды — ночная жизнь там никогда не кончается», — призывают ретро-плакаты космического бюро путешествий NASA. Естественно, никакого турагентства не существует, а новые курорты, хоть и созданы с большой детализацией, все-таки являются плодом воображения художника. Посетить их можно прямо в интернете — интерактивный веб-ресурс дает возможность осмотреть несколько планет с помощью 360-градусной виртуальной панорамы.

Планета Trappist-1b выглядит довольно мрачно — это усыпанная камнями и скалами пустыня, лежащая под суровым небом оттенка густой крови, в котором немигающим глазом горит чужое солнце. Это ультрахолодная карликовая звезда, но если астронавты когда-нибудь высадятся на поверхность планеты на ее орбите, то мерзнуть им придется — температура на поверхности Trappist-1b, по оценкам ученых, может достигать 127 градусов.

Прелесть виртуального путешествия в том, что для него не требуется соблюдать никаких предосторожностей: надевать скафандр, опасаться радиации и экстремальных температур. Тем, кто заскучал на мрачных просторах багровой планеты, достаточно сделать клик и очутиться на солнечном Kepler-16b, здесь у вас будет сразу несколько теней — планету освещает сразу два солнца. Также можно посетить Kepler-186f, но он еще более мрачен чем «Траппист» — сказывается влияние местной звезды типа «красный карлик».

Для разнообразия, можно добавить на посещаемые планеты атмосферу и водоемы — это тоже лишь фантазия дизайнера, воду на других планетах пока нашли лишь в Солнечной системе, и то лишь в теории. Любителям диковинок будет интересно дождаться новых туров — пока доступны лишь три опции из шести представленных на сайте. Среди них наибольший интерес представляет планета с зубодробительным именем PSO J318.5-22. Это уникальный объект в созвездии Козерога, который имеет все признаки молодой планеты, но не вращается вокруг звезды, а свободно плавает в космосе.

Охота началась

Откуда же взялись эти экзотические виды? Ни один звездолет еще не покидал пределы Солнечной системы, не говоря уже о том, что бы приблизиться настолько близко, чтобы сделать фотоснимки, но данные космических телескопов «Кеплер» и «Хаббл» помогли совершить прорыв в изучении планетных систем нашей галактики. Эти сведения и были использованы для визуализации поверхности открытых в последние годы «двойников Земли», а также для популяризации новой миссии NASA.

Космический телескоп TESS, прозванный «охотником на планеты», был запущен в апреле с целью обнаружения новых, желательно пригодных для жизни, планет. В ближайшие месяцы его четыре камеры должно беспрестанно снимать звездное пространство. Первый снимок уже прислан на Землю и опубликован — на нем разом видно свыше 200 тысяч звезд. Подобные этому кадры потом будут подвергнуты тщательному анализу, чтобы по крупицам собрать данные, которые позволят открыть ранее неизвестные экзопланеты.

Экзопланеты — это миры за пределами Солнечной системы. Если только в нашей галактике около сотни миллиардов звезд, то планет может быть еще больше. Есть одна загвоздка — даже самые мощные телескопы не всегда способны разглядеть далекие планеты, ведь они слишком тусклы и малы по сравнению со звездами.

Инновационные решения позволили находить их с помощью анализа собранных о том или ином участке галактики данных, даже без прямого наблюдения. Первые открытия в этой области были сделаны меньше 30 лет назад — благодаря сочетанию разных поисковых методик, астрономы научились находить и даже пытаться исследовать экзопланеты за сотни световых лет от Земли. К 2008 году было зафиксировано обнаружение чуть больше 300 таких объектов, а за последнюю декаду это число выросло в десять раз.

Только единицы экзопланет можно отнести к земному типу — именно они, благодаря NASA, превратились в цифровые космокурорты. Правда, в жизни эти миры могут выглядеть совсем иначе, но в ближайшее время мы это не узнаем — о реальной организации экспедиций вне Солнечной системы пока не мечтают даже самые смелые визионеры.